BMW 196 bin aracı yangın riski nedeniyle geri çağırdı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), BMW'nin motor çalıştırma rölesindeki korozyon nedeniyle yangın riski oluşabileceği gerekçesiyle 196 binden fazla aracı geri çağırdığını duyurdu.

Geri çağırma kararı; 2022 BMW 230i ve Toyota Supra'nın da aralarında bulunduğu birçok modeli kapsıyor.

NHTSA'ya göre, motor çalıştırma rölesinde meydana gelebilecek korozyon, aşırı ısınma ve kısa devreye yol açarak yangın riskini artırıyor.

BMW bayileri, araçlardaki motor çalıştırma rölesini ücretsiz olarak değiştirecek.

