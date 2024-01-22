BMW insansı robotları çalıştıracak

İnsanımsı görünüme ve hareketlere sahip robotlar her geçen gün gelişiyor. Shiftdelete’nin haberine göre BMW, Güney Carolina’daki Spartanburg fabrikasında insansı robotları test etmeye hazırlanıyor.

Figure şirketinin geliştirdiği Model 01 isimli modelinin kullanılacağı test, üretim süreçlerinde insansı robotların kullanımını değerlendirmeyi amaçlıyor.

Spartanburg fabrikası, 2019 yılı itibariyle BMW’nin dünya çapındaki tesisleri arasında en yüksek verimliliğe sahip. Fabrika 74 bin metrekarelik bir alana kurulu. Şirket henüz tam sayıyı kamuoyuna açıklamasa da, Figure Model 01’in fabrikada kaç adet çalıştıracağı belirsizliğini koruyor.

Ayrıca, robotun hangi görevleri üstleneceği de kesinleşmiş değil. Ancak Figure yetkilileri, robotun başlangıçta beş farklı görevi aşama aşama üstleneceğini söylüyor.

Hangi görevleri üstlenecek?

Figure Model 01’in muhtemel ilk görevleri arasında kutu taşıma, ürün seçme ve yerleştirme, palet yükleme ve boşaltma gibi standart üretim işleri yer alıyor. Bu tür tekrarlayıcı görevlerin, insan iş gücüyle yapmakta zorlandıkları alanlar olarak nitelendirilmesi önemli.

İnsansı robotun ilk uygulamaları büyük ölçüde BMW gibi Figure’ın ortakları tarafından belirlenecek. Bazı diğer insansı robotların aksine, Figure, insan eli gibi hünerli bir el geliştirmeye odaklanmış durumda.