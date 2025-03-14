BMW'nin cirosu ve karı beklentilerin gerisinde kaldı

Alman lüks otomobil üreticisi BMW'nin cirosu ve karı analist beklentilerinin gerisinde kaldı.

Dördüncü çeyrekte BMW 36,42 milyar Euro ciro, 1,88 milyar Euro faiz ve vergi öncesi kar ve 1,55 milyar Euro net kar elde etti.

Analistler ise 41,86 milyar Euro ciro, 2,54 milyar Euro faiz ve vergi öncesi kar ve 1.72 milyar Euro net kar bekliyorlardı.

2024 yılının tamına bakıldığında net kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 azalarak 7,68 milyar Euroya, ciro yüzde 8,4 düşüşle 142,4 milyar Euroya geriledi.

BMW yaptığı açıklamada, bu yıl satışlarında hafif bir artış beklerken, Çin'de devam eden zorluklar ve gümrük tarifeleri ile tedarik zincirinden kaynaklanan maliyetler nedeniyle kazançlarının sabit kalacağını açıkladı.

Avrupalı otomobil üreticileri, dünyanın en büyük otomobil pazarındaki tüketicilerin derin indirimler sunan yerel markalara yönelmesiyle Çin'deki talep kaymasıyla mücadele ederken, zor durumdaki Çin ekonomisi de lüks harcamalarda bir gerilemeye neden oldu.

Bu dinamikler özellikle BMW gibi üst düzey Alman üreticilerini vurdu, zira BMW grup gelirlerinin yaklaşık üçte birini bu ülkeden elde ediyor.