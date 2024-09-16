BMW'nin milyar Euro'luk otomobilindeki hata iki yıl sonra bulundu

Bloomberg tarafından sızdırılan belgelere göre, BMW'nin 1,5 milyon kadar aracın geri çekilmesine neden olan fren sistemi hatasının bulunması iki yıldan fazla sürdü.

Habere göre, müşteriler ve bayiler hatalı frenlerden Haziran 2022 gibi uzun bir süre önce şikayet etmeye başladı.

Ancak Alman otomobil üreticisinin kaç aracın etkilenmiş olabileceğini anlaması 2 yıl sürdü.

Sorunun boyutu açıklanınca hisseler düştü

BMW, fren sistemi arızasının giderilmesinin maliyetinin 1 milyar euroya kadar çıkabileceğini söyledi.

Şirketin hisseleri geçtiğimiz hafta sorunun büyüklüğü nedeniyle yaptığı kâr uyarısıyla düşüşe geçti ve bir aşamada 5 milyar Euro değer kaybetti.

BMW'nin sorunla ilgili olarak Ekim 2023'te başlattığı derinlemesine inceleme sonucunda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) yaklaşık 80.000 araç şubat ayında geri çağrıldı. Bu rakam o zamandan bu yana arttı.

"Bu sıradan bir geri çağırma değil"

Bochum'daki Otomotiv Araştırmaları Merkezi Direktörü Ferdinand Dudenhöffer Bloomberg'e yaptığı açıklamada "Bu sıradan bir geri çağırma değil, bu önemli bir şok" dedi.

"BMW genellikle çok temkinlidir, kısa vadeli zirveler yerine istikrarı tercih eder, bu da marjlarına yansır" diye ekledi.

BMW'den bir sözcü ise Bloomberg'e geri çağırmanın ölçeğini ve mali etkisini keşfetmenin zaman alacağını söyledi.

Kusurun, devre kartlarındaki lekelerin veya tozun performansı etkilediği Macaristan'daki bir fabrikaya kadar izlendiği bildirildi. Arıza nedeniyle herhangi bir kaza ya da yaralanma vakası bildirilmedi.

Bloomberg'in aktardığına göre, aynı zamanda Bath Üniversitesi'nde fahri profesör olan otomobil üreticisi analisti Andrew Graves, artan sayıda geri çağırmanın otomobil üreticilerinin tedarik zincirlerinin durum tespiti konusunda "ciddi sorulara" yol açtığını söyledi.

"Belki de sektörün gelecekte bu tür sorunlardan kaçınmak için temel yetkinliklere odaklanması ve yoğunlaşması gerekiyor" diye ekledi.