BODE'nin odağında elektrikli otobüsler ve siber güvenlik var

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Otobüs ve ticari araç üreticilerine yönelik kapı sistemleri geliştiren BODE Araç Kapı Sistemleri, mevcut iş hacmini koruyarak yeni projelerle büyümeye hazırlanıyor. Uzun yıllar Almanlarla sürdürdüğü ortaklığı 2025 yılında sona erdiren ve bugün yüzde 100 bir Türk şirketi olan BODE; MAN, Otokar, BMC, Isuzu ve Karsan başta olmak üzere ana sanayi firmalarına OEM tedarikçisi olarak hizmet verirken, Almanya, Polonya, G. Kore ve Mısır gibi pazarlara da ürün gönderiyor. Üretimin büyük bölümünü Türkiye'deki araç üreticilerine gerçekleştiren BODE, bu araçların önemli bölümünün ihraç edilmesi nedeniyle dolaylı ihracat da gerçekleştiriyor. BODE Araç Kapı Sistemleri Yönetim Kurulu Üyesi Evren Doğru, 2026'yı mevcut yapıyı koruyarak geçirdiklerini, şirketin ciro hedeflerine ulaşmasını beklediklerini ancak kârlılık açısından zorlu bir yıl yaşandığını söyledi. Doğru, “Mevcudu koruyarak devam ediyoruz. Zararda olmayız ancak çok fazla kârlı bir yıl olacağını da düşünmüyorum. 2027'nin ise 2026'ya göre biraz daha iyi geçmesini umut ediyoruz” dedi.

Üretimin yüzde 30'u elektrikli araçlara

BODE'nin üretim portföyünde elektrikli otobüsler için geliştirilen kapı sistemlerinin payı da giderek artıyor. Şirketin üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu elektrikli araçlara yönelik sistemler oluşturuyor. Geleneksel otobüslerde ağırlıklı olarak pnömatik, yani basınçlı hava ile çalışan kapı sistemleri kullanılırken, elektrikli araçlarda elektrik motoruyla çalışan sistemler tercih edilebiliyor. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte bu alandaki talebin de yükseldiğini belirten Doğru, sistem tercihlerinin müşterilerin araç konfigürasyonlarına ve maliyet hesaplarına göre değişebildiğini ifade etti.

Siber güvenlik için kendi ürününü geliştiriyor

BODE'nin yeni dönemde üzerinde çalıştığı alanlardan biri de araçlardaki bağlantılı sistemlerin güvenliği. Araçların giderek daha fazla elektronik ve internete bağlı hale gelmesiyle birlikte kapı sistemlerinin de siber saldırılara karşı korunması önem kazanıyor. Evren Doğru, bu kapsamda kapı sistemlerine yönelik bir siber güvenlik altyapısı geliştirdiklerini belirterek, iki yazılım firmasıyla birlikte yürüttükleri çalışmada donanım ve yazılım tarafını birlikte ele aldıklarını söyledi. Kapı sistemlerinin kontrolünü sağlayan elektronik üniteyi (DCU) kendi bünyelerinde geliştirdiklerini aktaran Doğru, ürünün son aşamaya geldiğini kaydetti. BODE'nin bu alana şimdiden yatırım yapmasının temel nedenlerinden birinin ana sanayilerin gelecekteki teknik gereksinimleri olduğunu ifade eden Doğru, bugün zorunlu olmayan siber güvenlik uygulamalarının ilerleyen dönemde araç üreticileri açısından tedarikçi seçiminde şart haline gelebileceğine dikkat çekti. Bursa'da 23 dönümlük alanda faaliyet gösteren BODE Araç Kapı Sistemleri, yaklaşık 260 kişiye istihdam sağlıyor. Üretim alanının yanı sıra Ar-Ge tesisine ve mühendislik departmanına sahip olan şirket, yeni ürünlerin tasarım ve geliştirme çalışmalarını büyük ölçüde kendi bünyesinde gerçekleştiriyor.

Karbon ayak izine hazırlık

Otomotiv ana sanayisindeki sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi taleplerinin tedarik zincirine de yansımaya başladığını belirten Doğru, BODE'nin de bu doğrultuda çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Şirket bünyesindeki kalite sistemleri ekibinin karbon ayak izi ve çevre konularını takip ettiğini aktaran Doğru, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında su ve atık yönetimi gibi uygulamaların da sürdüğünü kaydetti. Ana sanayiden karbon ayak izi konusunda veri taleplerinin gelmeye başladığını belirten Doğru, Avrupa'da bu konudaki kriterlerin önümüzdeki dönemde tedarik zincirinde daha belirleyici hale gelmesini beklediklerini söyledi.