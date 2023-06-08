BOLT Bağlantı, katma değeri üretimle dikey büyüyecek

Esra Özarfat

BURSA - Ar-Ge merkezi, mühendislik kabiliyeti, test ve ölçüm olanaklarıyla katma değerli üretime odaklanan Bolt Bağlantı Elemanları, ağırlıklı olarak otomotiv endüstrisine ürün veriyor. Bağlantı elemanları sektöründe Türkiye’de Ar-Ge merkezi olan üç firma arasında yer aldıklarını ifade eden Bolt Bağlantı Elemanları Genel Müdürü Sinan Topuk, üretim kapasitesi ve kabiliyeti olarak da ilk üç üretici arasında yer aldıklarını aktardı. 2018 yılında bir yapılanma sürecine girerek hizmet, proses ve lojistik verimliliği artırdıklarını vurgulayan Topuk, odaklandıkları katma değerli alanlarda dikey büyümeyi hedeflediklerini dile getirdi. Son yıllarda Ar-Ge’ye yapılan yatırımlar ve hayata geçirilen projelerle bilgi birikimlerini derinleştirmenin yanı sıra laboratuvar olanaklarını da geliştirdiklerini vurgulayan Sinan Topuk, metalurji ve malzeme, makine, endüstri, mekatronik, otomotiv, malzeme mühendisliği ve teknikerlik gibi farklı disiplinleri harmanlayarak Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerini anlattı.

Topuk, kendi alanlarında çok sayıda patent ve faydalı model aldıklarına da dikkati çekti. Sinan Topuk, “178 çalışanımızın yüzde 15’i mühendis. Gelinen noktada Ar-Ge ekibimiz ve mühendislik gücümüzle öne çıkıyoruz. Ölçüm ve test laboratuvarımız sektörde ayrışmamızı sağlıyor. Milyonlarca parça üreten bir tesis olarak her çıkan parçamız kontrolden geçiyor” diye konuştu. Bugüne kadar elde ettikleri know how’u teknoloji üretimine kanalize ederek bağlantı elemanları makineleri üretimi de planladıklarını anlatan Topuk, ürettikleri ilk makineleri kendi tesislerinde kullanmaya başladıklarını kaydetti.

Makine yatırımları sürüyor

7 bin metrekare alanda üretim yaptıklarını anlatan Bolt Bağlantı Elemanları Genel Müdürü Sinan Topuk, üretimin yüzde 30’unu ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini, ayrıca ürünlerinin kullanıldığı ana sanayiler aracılığıyla dolaylı ihracatlarının çok daha yüksek oranları bulduğunu söyledi. Katma değerli alanda ihracat oranını artırmak için uluslararası fuarlara da katıldıklarını anlatan Topuk, “Halihazırda ilişkilerimizin olduğu uluslararası firmalarla verimlilik artışı odaklı çalışmalar yürütmeye başladık. Bu da katma değerli üretimde derinleşme ve bu alanda dikey büyüme stratejimizin doğruluğunu gösterdi” dedi.

Günlük 1 milyon adetten fazla bağlantı elemanı parçası ürettiklerinin altını çizen Sinan Topuk, “Prosesi çok olan ve çok farklı çeşitlerde ürünün bulunduğu bir üretim sistemimiz var. Üretim adetlerini ve kabiliyetlerimizi artırmak için makine yenileme ve modernizasyon yatırımlarımız süreklilik arz ediyor” şeklinde konuştu. Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) 30 dönüm arazide yeni bir tesis yatırımına da başlamayı planladıklarını bildiren Sinan Topuk, yatırımın etaplar halinde tamamlanacağını söyledi.

Tokgözler ile her alanda çözüm ortağı

Bugün 50 bin kalem ürün ile perkanede ve e-ticarette hizmet veren Tokgözler’in ana ürün gamlarını bağlantı elemanları, kaynak malzemeleri, teknik aletler, ambalaj malzemeleri, kesme delme ve aşındırıcı ürün grupları, iş güvenlik ürünleri ve hobi ürünleri oluşturuyor. Pandemi sürecini iyi değerlendirerek e-ticarette büyüdüklerini belirten Sinan Topuk, rekabetçi olacakları ve iddialı oldukları alanları belirleyerek bu alanlarda Pazar paylarını artırarak büyüdüklerini kaydetti. 10 yıllık gelecek perspektifini çizerek perakendede ürün çeşitliliğini artırdıklarını ve pazarlama yeteneklerini geliştirdiklerini bildiren Topuk, “Sektördeki 52 yıllık geçmişimizi perakende ve çeşit gücümüzü kendi ismimizle pazarda var ettik. Perakende satış hacminin önemli bir kısmını e-ticaretten yapıyoruz. Stok gücümüzle öne çıkıyoruz” dedi.