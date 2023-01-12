Borusan EnBW Enerji’den elektrikli araç şarj ağı yatırımı

Borusan Holding ve Alman EnBW AG'nin ortak girişim şirketi Borusan EnBW Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) elektrikli araç şarj ağı işletmeci lisansını aldı.

Şirket, Türkiye'de elektrikli araç şarj hizmetleri sektöründe etkin hizmet sunmayı planlıyor. Yüzde 100 yenilenebilir enerji portföyünü oluştururken edindiği mühendislik tecrübesini elektrikli araç kullanıcıları ile buluşturmak isteyen şirket, kuracağı hızlı şarj ağı ile müşterilerine temiz, hızlı ve teknolojik standartlarda yapılandırılmış bir şarj deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

Şirket, başlangıç olarak 500'den fazla noktada elektrikli araç hızlı şarj hizmeti vererek, bu alanda yapacağı yatırımlarla bu sayıyı 7 bin noktaya çıkarmayı hedefliyor.

30 dakikadan az sürede yüzde 80 şarj oranı sağlayacak yaygın şarj ağı, kolay rezervasyon imkanı sunan mobil uygulama ve müşterilerine özel çözümlerle desteklenecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, müşteri deneyimi odaklı bir hizmet anlayışını benimseyeceklerini belirterek, "Yeni bir kulvarda yatırım yapmanın büyük heyecanını yaşıyoruz. Elektrikli araç şarj istasyonu ağımıza 2030'a kadar yapacağımız 5 milyar lirayı aşan yatırım ile bu sektörde yaygın hızlı şarj ağına sahip, etkin işletmecilerden olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.