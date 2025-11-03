Borusan/Tiftik açıkladı: Jaguar'ın Türkiye'ye dönüş tarihi belli oldu

Türkiye’de BMW, MINI ve Jaguar Land Rover markalarının distribütörlüğünü yürüten Borusan Otomotiv Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş.'nin İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, CNBC-e'de yayınlanan Emre Özpeynirci'nin sunduğu Oto Ekonomi programına konuk oldu.

Tiftik, Jaguar’ın küresel dönüşüm stratejisi kapsamında Türkiye’de satışların durduğunu belirterek, “2027 yılının ilk yarısına kadar Jaguar satışı olmayacak” ifadelerini kullandı.

Tiftik, markanın tamamen ultra lüks elektrikli modele geçiş hazırlığında olduğunu söyleyerek, “2025'ten itibaren eski modellerin satışı durduruldu ve yeni bir hazırlık dönemine girildi. Jaguar artık daha niş, daha ultra lüks bir elektrikli marka haline getiriliyor. Konumlandırma bu şekilde yapılıyor ve şu an hazırlık sürecindeler" diye konuştu.

"Yeni elektrikli Jaguar'lar 2027’nin ilk yarısında gelecek"

Tiftik, "2027’nin ilk yarısında dört kapılı yeni elektrikli Jaguar Türkiye’ye gelecek" dedi.

"Uzun dönem kiralamada çok markalı stratejiye geçtik"

Tiftik, kiralama ve ithalat stratejilerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Uzun zamanlı kiralamada çok markalı stratejiye geçtik. AB ile STA’sı olmayan ülkelerden ithalatta bazı zorluklar var. Marka-model tercihlerinde Türkiye’de vergi sistemi belirleyici oluyor.”

Elektrikli otomobil pazarının Türkiye’de güçlü seyrettiğini vurgulayan Tiftik, “Türkiye’de elektriklide dünyaya göre daha fazla vergi avantajı var. İlk 9 ayda 25 bin BMW satıldı, bunun yüzde 48’i elektrikli. Bazı elektrikli modellerimizi istediğimiz kadar getiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni BMW modeli ne zaman geliyor?

Tiftik, yeni BMW iX3’ün pazara giriş tarihine ilişkin de bilgi verdi: “iX3 mart sonu-nisan başı gibi Türkiye’de olacak. Tüketicinin menzil endişesi iX3 ile rahatlayacak.”