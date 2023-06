Bosch, tedarik işini yeniden yapılandırıyor

Takip Et

Esra Özarfat

BURSA - Bosch Mobilite, Bosch Grubu’nun en büyük iş sektörü konumunda. Geçen yıl 52,6 milyar euroluk satış rakamına ulaşan Bosch Mobilite, grubun toplam satışlarının yüzde 60’ını da elde ederek, Bosch’u önemli otomotiv tedarikçilerinden biri yaptı. Bosch Yönetim Kurulu Üyesi ve beş güçlü Bosch Mobilite sektör kurulunun gelecekteki başkanı Dr. Markus Heyn, “Yazılım, yalnızca gelecekte otomobilleri kullanma ve deneyimleme şeklimizi değiştirmeyecek. Aynı zamanda otomobillerin tasarlanma şeklini de değiştirecek. Bir süredir Bosch, kendisini aynı zamanda bir mobilite yazılım şirketi olarak görüyor. Artık, müşteri gereksinimlerine yanıt olarak, yapımız bunu yansıtacak şekilde değişiyor. Dünyanın dört bir yanındaki sürücüler, araçlarını dijital dünyalarına sorunsuz bir şekilde entegre etmek istiyor. Ne de olsa hepimiz akıllı telefonlarımızdaki sürekli güncellemelere ve yeni özelliklere alıştık. Şimdi bunu otomobillere de uyguluyoruz” dedi. Günümüzün kompakt sınıf araçlarında bile 30 ila 50 arasında kontrol ünitesi bulunduğuna işaret eden Heyn, “Elektronik sistemlerin karmaşıklığını kontrol edilebilir ve mümkün olduğunca güvenilir hale getirmeye odaklanacağız” diye konuştu. Mobilite çözümleriyle Bosch'un bu yeni yapı için hedefi, 2029 yılında dünya genelinde 80 milyar Euro'nun üzerinde satış geliri elde etmek.

Yazılım ve donanımda uzman

Bosch’un buluttan merkezi araç bilgisayarına ve bireysel kontrol ünitelerine kadar tüm araç için tek tip bir IT mimarisi geliştirdiğine vurgu yapan Heyn, “En büyük avantajlardan biri ise Bosch'un yazılım ve donanım alanlarında eşit derecede yetenekli olmasıdır. Bosch'un yakıt hücreleri, batarya ve hidrojen motorları ile teknolojiden bağımsız bir yaklaşım izlediği frenler, direksiyon sistemleri veya çevre dostu güç aktarma çözümleri olsun, teknoloji ve hizmet tedarikçisi, modern araçların temel bileşenlerini tek bir çatı altında geliştiriyor ve üretiyor. Buna her yıl yine şirketin özel yazılımıyla yapılandırılan 250 milyondan fazla kontrol ünitesi dahildir. Ayrıca Bosch, çeşitli kaynaklardan gelen ve otomotiv ile IT endüstrileri arasındaki iş birliğinden kaynaklanan yazılımların entegrasyonu, konusunda da uzmanlaşıyor” değerlendirmesini yaptı.

7 iş sektörü olacak

Bosch’un iş sektörlerinde şunlar yer alacak: “Elektriklendirilmiş Hareket bölümü, Bosch e-axle’den koltuk ayarlayıcılara kadar elektrik motorlarıyla ilgili her şeyle ilgilenecek. Araç Hareketi, ABS ve ESP'den direksiyona kadar araç dinamiklerini ele alacak. Güç Aktarma Çözümleri, içten yanmalı motor teknolojisini, mobil ve sabit yakıt hücrelerini, elektrolizörleri ve hidrojen motorlarını yönetecek. Mobilite Bilişim Çözümleri, otonom parktan otonom sürüşe kadar çeşitli alanlar için çözümler geliştirecek. Mobilite Elektroniği, kontrol ünitelerinin gelişimini ileriye taşıyacak. Ayrıca Bosch'ta şirket içi yarı iletken faaliyetlerini de teşvik edecek. Mobilite Yedek Parça Bölümü, yedek parça pazarı ve Bosch Car Service atölye franchise'ı ile ilgilenecek. eBike Sistemleri, tahrik ünitelerinden oluşan sistem çözümleri sağlayacak.

Mevcut ve yeni müşteri ihtiyaçlarına tek kaynaktan özelleştirilmiş teknolojiler ve çözümlerle daha iyi ve daha hızlı hizmet vermeyi hedeflediklerini açıklayan Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, Bosch Mobilite’nin 66 ülkede 300’den fazla lokasyonda yaklaşık 230 bin çalışanla Bosch'un dört faaliyet alanının en büyüğü olmaya devam edeceğini vurguladı.