Burkar, elektrikli araçlarda kablo toplayıcı parçalar ile yerini aldı

Esra Özarfat

BURSA - Reanult’dan Mercedes, Jaguar ve Lamborghini’ye kadar pek çok markada ürünleri kullanılan Burkar; plastik, cam elyaf, alüminyum ve polyester iplik gibi hammaddeleri kullanarak ürettiği kılıflarla otomobillerin akışkan transfer parçaları için olmazsa olmaz üreticilerden biri olarak öne çıkıyor. Binek araçların yanı sıra ticari araçlar, ağır vasıtalar ile tarım araçlarına da ürün verdiklerini anlatan Burkar Otomotiv Genel Müdürü Bekir Bıyıklıoğlu, toplam 6 hatta 6 farklı kılıf çeşidi ürettiklerini aktardı.

Bıyıklıoğlu, “Kauçuk, plastik ve alüminyum hortumların üzerine farklı çaplarda yılda 5.5 milyon metre örgü koruyucu kılıf üretiyoruz. Daralan kılıf alanında yıllık 3.5 milyon metre kapasitemiz var. Isı kalkan hatlarımız ise yılda 750 bin parça üretebiliyor. Elektrikli araçlara yönelik çalışmalar pandemi ile birlikte hız kazandı. Konvansiyonel araçların yakıt ve sıvı aksamında yer alan bir firma olmamıza rağmen, otomotiv endüstrisindeki dönüşümle birlikte biz de elektrikli araçlara yönelik çalışmalara başladık. Araçlarda akışkan transfer parçaları biterken kablo çoğaldı. Biz de elektrikli araçlarda kullanılan kabloların kılıflarını üretmeye başladık. İki yeni hattımızı sadece elektrikli araçlar için ekledik. Bir hat daha eklenecek. 2024 itibariyle elektrikli araçlarda kullanılmak üzere silikon kılıf üretimi de planlıyoruz” dedi.

2024’te Sırbistan’a yatırım planlıyor

Geçen yıl toplam satışın yüzde 38’ini ihraç ettiklerini anlatan Bıyıklıoğlu, devreye alınacak yeni OEM projeleriyle iş hacminde yaşanacak artışa paralel 2024 yılında ihracat oranının yüzde 50’ye ulaşacağını dile getirdi. Ağırlıklı olarak Avrupa pazarına ürün gönderdiklerini ifade eden Bekir Bıyıklıoğlu, bu yıl ilk kez Rusya pazarına da girdiklerini, ayrıca Kuzey Afrika ve Meksika’nın da hedef pazarları arasında yer aldığını bildirdi. Bursa’da Hasanağa OSB’de 4 bin 800 metrekare kapalı alanda, Badırga bölgesinde 2 bin metrekare ve Bulgaristan’da da 3 bin 800 metrekarelik alanda üretim yaptıklarını anlatan Bıyıklıoğlu şu bilgileri verdi: “2024 yılında üretime başlayacak çok sayıda proje aldık. Bu projeler hayata geçtiğinde hem ihracatta hem de üretimde bir büyüme kaydedeceğiz. Yeni alınan projeler kapasite artırma ihtiyacını doğurdu. Başta Bulgaristan’daki tesisimiz olmak üzere kapasite artırmaya yönelik yatırımlar planlıyoruz. Ayrıca Mustafakemalpaşa OSB’de de 11 bin 200 metrekare bir tesis yatırımı hazırlığındayız. Hasanağa OSB ve Badırga’daki tesislerimizi tek çatı altında toplayacağız. 2024 sonunda faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca 2024 yılında Sırbistan’a da ilk etapta 30 kişinin istihdam edileceği 2 bin 500 metrekarelik bir tesis yatırımı planlıyoruz.”

Bekir Bıyıklıoğlu, geçen yıl ortalama yüzde 40 büyüme kaydettiklerini, bu yıl ise beklentilerinin yüzde 25 olduğunu belirtti. Bıyıklıoğlu, 3 tesiste 150 kişi istihdam ettiklerini de söyledi.