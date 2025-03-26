Bursa, otomobilde elektrikliyi sevdi

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Avrupa’da 2030 yılına kadar bataryalı elektrikli araç satışlarının yüzde 39’a, yeni enerji araçlarının ise yüzde 63’e ulaşması bekleniyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre yılın ilk iki ayında elektrikli otomobil satışları 16.698 adetle toplam otomobil satışlarından yüzde 12,7 pay aldı. Geçen yıl aynı dönemde satış rakamı 9.772’ydi. İlk iki ayda 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 41,1 artarak yüzde 9, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları ise yüzde 259,1 artarak yüzde 3,6 pay aldı. Togg, 2024 yılında 5 bin 732’si aralık ayında olmak üzere yılsonunda toplamda 30 bin 93 T10X’i kullanıcılarıyla buluşturdu. 2025 yılı şubat ayında da 2038 adet cihaz kullanıcılarla buluştu ve böylelikle T10X’in trafikteki toplam sayısı 53 bin 284 oldu. BYD’nin Türkiye’de şubat ayındaki satış rakamı ise 2.583 adet oldu.

Her markada elektrikliye dönülüyor

İnallar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Turgut İnal, Togg ve BYD etkisiyle bu yıl araç satışlarının yüzde 15 ila 20’sinin elektrikli araçlardan oluşacağını öngördüklerini söyledi. Yetkili bayisi oldukları Hyundai ve KİA’nın elektrikli modellerinin büyük talep gördüğünü belirten İnal, “KİA’da bu sene satışlarımızın yüzde 45’ini elektrikli yapacağız. Yani her markada yavaş yavaş elektrikliye dönülüyor. Kullanıcıların da talebi büyük. Ailede ikinci araç olarak elektrikli tercih ediliyor. Genelde daha az kilometre yapan, şehir içi kullanımlarda tasarruflu. Özellikle plug-in hybrid gibi hem benzinli hem elektrikli modeller bu geçiş döneminde tercih ediliyor. BYD’nin plug-in hybrid’i satışımızın yüzde 10’u. Cherry ve Jaecoo gibi diğer markalarımızın da plug-in hybrid’leri gelecek” dedi.

Elektriklide satışlar beklentiyi aştı

Beklentilerinin üzerinde satış rakamları ile 2024’ü geride bıraktıklarını belirten Arca Otomotiv CEO’su Usame Derindere de, “Elektrikli grubunda gelen talep ve satışlarımız beklentimizin üzerinde seyretti. Özellikle yılın 2. yarısından itibaren satışına başladığımız Volkswagen ID.4 önemli satış rakamlarına ulaştı. Yine ID Buzz modeli de müşterilerimiz tarafından oldukça ilgi gördü. Ayrıca Porsche Macan BEV’de de yılı sıfır stok ile kapattık. Aralık başından itibaren satışa çıkan CUPRA Born modeline yoğun bir talep mevcut. Elektrikli araç grubunda doğru fiyat politikası ile ürün talebinin birbirini karşıladığını gördük. Bu yıl da Volkswagen ID.3, ID.7 ve Audi A6 E-Tron başta olmak üzere farklı elektrikli modeller showroomlarımızda son kullanıcı ile buluşacak” dedi. Teknik destek konusunda da gelişmeye devam ettiklerine işaret eden Derindere, batarya içerisindeki arızalı hücreleri değiştirebilme yetkinliğini kazandıklarını vurguladı.