Bursa'da otomotiv sektöründen 200 kişilik istihdam hamlesi

ERHAN BEDİR / BURSA

İstihdam kapsamında elektrik-mekanik montaj elemanı, depo elemanı, trim operatörü, kaynak operatörü, kalite teknisyeni ve boyahane elemanı pozisyonlarında personel alınacak. Adaylar, ilgili pozisyonların niteliğine göre deneyimli olarak değerlendirilebileceği gibi yetiştirilmek üzere de işe alınabilecek. Duyuruda tek vardiya çalışma sistemi, yakacak yardımı, bayramlarda ticket desteği ve sabah kahvaltısı gibi imkanlar yer aldı. Açıklanan güzergahlara göre İnegöl, Bursa ve Yenişehir yönlerinde servis imkanının bulunacağı belirtildi.

AKIA'nin personel alımına ilişkin iş görüşmeleri Gürsu Belediyesi’nde gerçekleştirilecek. Personel alımı duyurusunda Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın yanı sıra Kolektif Kariyer Merkezi, İŞKUR ve “Hedef Sıfır İşsizlik” ifadelerine de yer verildi. Bursa’da otomotiv sektörünün üretim kapasitesi ve istihdam gücünün korunması açısından 200 kişilik yeni işe alım, bölgedeki iş gücü piyasası açısından da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.