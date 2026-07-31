Bursa'nın otomotiv devi TOFAŞ'tan 500 kişilik yeni istihdam hamlesi

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa’da otomotiv sektöründe çalışmak isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği iş ilanlarına bir yenisi daha eklendi. TOFAŞ tarafından yayımlanan “Saha Çalışanı Genel Başvuru (2026)” ilanı kapsamında işe alınacak personeller; üretim, montaj, gövde, kaynak, boya, kalıp, pres, lojistik ve üretime destek veren farklı birimlerde değerlendirilecek. İlan, belirli bir pozisyona yönelik değil, şirketin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan genel yetenek havuzu niteliği taşıyor. Şirket, özellikle meslek liseleri ile teknik bölümlerden mezun adayların yanı sıra otomotiv sektöründe deneyim sahibi olan veya kariyerine bu alanda başlamak isteyen başvuruları da değerlendireceğini duyurdu.

“500 kişilik istihdam kapısı açılıyor”

İlanda yer alan bilgilere göre işe alınacak çalışanlar; üretim, üretime destek veren birimler, montaj, gövde, kaynak, boya, kalıp ve pres, lojistik gibi bölümlerde görev alabilecek. TOFAŞ, otomotiv sektöründe deneyimi bulunan adayların yanı sıra bu alanda kariyer yapmak isteyen başvuruları da değerlendireceğini belirtiyor. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 500 kişiyi istihdam etmesi beklenen şirket, saha çalışanları için başvuru süreci 31 Aralık 2026’ya kadar devam edecek.

Tofaş’ta göreve başlayacak çalışanlara çeşitli sosyal haklar ve yan faydalar sunulacak. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre çalışanlar; Koç Vakfı yan faydalarından, Koç Healthcare kapsamında sunulan sınırsız ve ücretsiz “Koçlulara Özel Sağlıklı Yaşam Programı”ndan, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile isteğe bağlı Özel Sağlık Sigortası imkanlarından yararlanabilecek. Ayrıca eğitim bursları, sosyal destek ödemeleri ve hizmetleri, kariyer ve kişisel gelişim programları, 25 farklı Tofaş Spor ve Hobi Kulübü, Tofaş Sosyal Tesisleri, indirimli alışveriş imkanları ile tenis, futbol, basketbol, voleybol ve fitness gibi branşların yapılabildiği açık ve kapalı spor tesisleri de çalışanlara sunulan imkanlar arasında yer alıyor.

"Başvurular 31 Aralık'a kadar devam edecek"

TOFAŞ'ın yayımladığı ilana göre başvurular 31 Aralık 2026 tarihine kadar kabul edilecek. Şirket, bu ilanın belirli bir pozisyon için değil, saha çalışanı genel işe alım yetenek havuzu oluşturmak amacıyla yayımlandığını belirtiyor. Bursa'da otomotiv sektöründe kariyer hedefleyen adaylar, başvurularını ilanın açık olduğu süre boyunca gerçekleştirebilecek.