BUTGEM, otomotivin dönüşümüne eğitimle yön veriyor

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye’de hibrit ve elektrikli araç teknolojilerinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, bu alanda nitelikli personel ihtiyacı da artıyor. Bu noktada Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ‘Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mesleki Eğitim Yetkinlik Geliştirme ve Mükemmeliyet Merkezi’ otomotiv sektöründe yaşanan dönüşüme nitelikli eğitim programlarıyla destek veriyor. BUTGEM çatısı altında sektöre yönelik yeni bir eğitim programı daha düzenlendi. Bursa başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen kursiyerler Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Temel Elektrik-Elektronik ve Bakım-Servis-Diagnostik Eğitimlerini tamamladı. Kursiyerler, BTSO BUTGEM onaylı sertifikalarını almaya hak kazanırken, eğitim elektrik-elektronik temellerinden yüksek voltaj sistem güvenliğine, motor yönetiminden arıza teşhisine kadar birçok konuyu kapsadı.

Katılımcılar ayrıca, sektörde kullanılan diagnostik cihazlarla uygulamalı eğitim alarak pratik becerilerini geliştirme fırsatı buldu. BTSO BUTGEM Eğitim Vakfı Koordinatörü Murat Kurtlar, hibrit ve elektrikli araçlar alanında verilen eğitimin önemine dikkat çekerek, “Otomotiv sektöründeki dönüşüm hızla devam ediyor. Biz de BTSO öncülüğünde çalışmalarını sürdüren BUTGEM olarak, bu dönüşüme uyum sağlayacak nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi misyon edindik. Eğitimlerimizle hem teorik hem de pratik bilgi donanımına sahip katılımcılar yetiştiriyoruz. Sanayinin ihtiyaçlarına yönelik bu tür programları artırarak sürdüreceğiz. En büyük hedefimiz geleceğin teknolojilerini bilen, uygulayabilen bireyler yetiştirmektir” dedi.