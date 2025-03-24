BYD, agresif büyümesini sürdürüyor: 100 milyar dolar limitini aştı

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, 2024 yılında tarihi bir başarıya imza attı. Şirket, yıllık satışlarıyla ilk kez 100 milyar doları aşarak büyük bir rekora imza attı.

2024 yılı itibarıyla satışlar, 777 milyar yuana (107 milyar dolar) yükseldi ve analistlerin 766 milyar yuanlık tahminini geçti. Bu yükselişin arkasında, şarjlı hibrit araçlara olan güçlü talep etkili oldu. Şirketin net kârı ise yüzde 34 oranında artarak 40 milyar yuana (5,5 milyar dolar) çıktı. Bu başarı, BYD’nin yalnızca Çin pazarındaki hakimiyetini değil, aynı zamanda küresel ölçekteki hızlı genişlemesini de pekiştirdi.

Çinli şirket, yaklaşık 6 milyar dolarlık yatırım aldı

BYD'nin yurtdışı satışları geçen yıl denizaşırı 400 bini aşmıştı. Çinli şirket, yakın zamanda genişleme planlarını finanse etmek için yaklaşık 6 milyar dolarlık yatırım aldı. Bu da şirketin yurt dışında da büyüyeceği anlamına geliyor. Aynı zamanda 2025'te Çin'den ihraç edilen otomobillerin yaklaşık yüzde 16'sı BYD markalı.

Manisa'da bir fabrika kurmaya hazırlanıyor

Şirket Türkiye'de ise 2024'te toplam 8 bin 331 araç satmıştı. Bu rakam önceki yıla göre yaklaşık yüzde 900'lük bir artışa, yani satışları 10'a katladığına işaret ediyor. Bu satışların büyük bölümü ise geçtiğimiz kasım ayında BYD Türkiye’nin kurulmasının ardından, yani son iki ayda gerçekleşti.

Şirket ayrıca Avrupa ve Türkiye pazarını hedef almak amacıyla Manisa'da bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. Öte yandan şirket geçen hafta müşterilerin elektrikli araçları beş dakika içinde şarj etmelerini sağlayacak yeni bir batarya şarj sistemini tanıtmış, bu durum elektrikli araç piyasasında bir devrim olarak yorumlanmıştı.