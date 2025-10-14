BYD, Avrupa'da üçüncü fabrikasını nerede açacak? İşte en güçlü aday...

Çin’in en büyük otomobil üreticisi BYD, Avrupa pazarına yönelik üretim kapasitesini artırmak amacıyla üçüncü otomobil fabrikası için İspanya’yı düşünüyor. Konuya yakın kaynaklar, şirketin kıtadaki varlığını büyütme hedefi doğrultusunda nihai kararın yıl sonuna kadar açıklanmasını bekliyor.

İspanya öne çıkıyor

Reuters’a konuşan kaynaklara göre, BYD’nin İspanya’yı öne çıkaran başlıca nedenler arasında düşük üretim maliyetleri, güçlü sanayi altyapısı ve temiz enerji ağı bulunuyor. İspanya ve Portekiz ülke müdürü Alberto De Aza da geçen ay yaptığı açıklamada, ülkenin “ucuz elektriği ve gelişmiş endüstriyel altyapısıyla BYD’nin Avrupa üretim ağını genişletmek için ideal bir konumda” olduğunu vurgulamıştı.

Macaristan ve Türkiye'den sonra üçüncü yatırım

BYD'nin Avrupa'daki mevcut genişleme planı, Macaristan ve Türkiye'de kurulacak iki fabrikanın ardından yeni bir montaj tesisini kapsıyor. Yeni tesisin devreye girmesi, Tesla gibi rakiplerle rekabette BYD'ye önemli bir üretim avantajı sağlayacak. Ayrıca bu adım, İspanya'nın elektrikli araç üretiminde Avrupa'nın yeni merkezi olma hedefini de destekleyecek.

Henüz karar verilmedi

Konuya yakın üçüncü bir kaynak, şirketin henüz nihai kararını vermediğini ve İspanya dışında başka alternatifleri de değerlendirdiğini ifade etti. Fabrikanın kurulacağı ülkeye ilişkin son kararın, yıl sonuna kadar verilmesi ve Çinli düzenleyici kurumların onayına sunulması bekleniyor.