BYD elektrikli araç sektöründe çığır açacak! Şarj hızında büyük devrim
Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, yenilikçi teknolojileriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Türkiye’de fabrika kurma planları yapan şirket, şimdi de yakıt dolumu kadar hızlı bir şarj platformu tanıttı. BYD’nin Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu, geliştirdikleri sistem sayesinde araçların yalnızca beş dakikalık şarjla 400 kilometre yol alabileceğini duyurdu.
Çinli otomotiv devi BYD, elektrikli araçları için 1000 voltluk yeni bir mimariye sahip geliştirilmiş platformunu tanıttı. Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden biri olan BYD, bu yenilikle şarj hızını benzin istasyonlarındaki dolum süresi kadar hızlandırmayı hedefliyor. Türkiye'de yatırım yapmaya hazırlanan şirket, bu teknolojiyle elektrikli araç şarjını devrim niteliğinde bir seviyeye taşıyor.
4 binden fazla ultra hızlı şarj istasyonu
Sektördeki maliyet normlarını altüst etmesiyle tanınan elektrikli araç devi, teknolojiyi ülke çapında kullanılabilir hale getirmek için 4 binden fazla ultra hızlı şarj istasyonu inşa etmeyi hedefliyor. Şirket bu tür tesislerin inşası için ne kadar yatırım yapacağını ya da zaman dilimini belirtmedi.
Beş dakikalık şarjla 400 kilometre yol
BYD Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu, şirketin Shenzhen’deki merkezinden dünyaya seslendi.
Reuters’ın haberine göre; Chuanfu, 1000 kilovat’lık (kW) en yüksek şarj hızına sahip süper e-platformdan güç alan araçların beş dakikalık şarjla 400 kilometre yol kat edebileceğini söyledi.
Bağımsız bir Çin otomobil analisti olan Lei Xing, bunun BYD'nin “oyunu başka bir boyuta taşıması” olduğunu söyledi.