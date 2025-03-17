BYD elektrikli araç sektöründe çığır açacak! Şarj hızında büyük devrim

Çinli otomotiv devi BYD, elektrikli araçları için 1000 voltluk yeni bir mimariye sahip geliştirilmiş platformunu tanıttı. Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden biri olan BYD, bu yenilikle şarj hızını benzin istasyonlarındaki dolum süresi kadar hızlandırmayı hedefliyor. Türkiye'de yatırım yapmaya hazırlanan şirket, bu teknolojiyle elektrikli araç şarjını devrim niteliğinde bir seviyeye taşıyor.

4 binden fazla ultra hızlı şarj istasyonu

Sektördeki maliyet normlarını altüst etmesiyle tanınan elektrikli araç devi, teknolojiyi ülke çapında kullanılabilir hale getirmek için 4 binden fazla ultra hızlı şarj istasyonu inşa etmeyi hedefliyor. Şirket bu tür tesislerin inşası için ne kadar yatırım yapacağını ya da zaman dilimini belirtmedi.

Beş dakikalık şarjla 400 kilometre yol

BYD Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu, şirketin Shenzhen’deki merkezinden dünyaya seslendi.

Reuters’ın haberine göre; Chuanfu, 1000 kilovat’lık (kW) en yüksek şarj hızına sahip süper e-platformdan güç alan araçların beş dakikalık şarjla 400 kilometre yol kat edebileceğini söyledi.

Bağımsız bir Çin otomobil analisti olan Lei Xing, bunun BYD'nin “oyunu başka bir boyuta taşıması” olduğunu söyledi.