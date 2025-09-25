  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. BYD fırtınası Avrupa'yı sardı! Tesla'yı ikinci kez geride bıraktı
Takip Et

BYD fırtınası Avrupa'yı sardı! Tesla'yı ikinci kez geride bıraktı

Avrupa’da BYD rüzgârı esiyor. Çinli elektrikli araç devi BYD, ağustos ayında AB'de Tesla'yı ikinci kez geride bırakarak satışlarını yüzde 201 artırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BYD fırtınası Avrupa'yı sardı! Tesla'yı ikinci kez geride bıraktı
Takip Et

Çinli dev BYD, AB'de Tesla'ya büyük darbe vurdu.  BYD, elektrikli araç satışlarında yine Elon Musk’ın Tesla’sını geride bıraktı.

BYD satışları zirvede!

BYD, Ağustos ayında Avrupa Birliği'ndeki yeni araç satışlarında Tesla'yı art arda ikinci ay geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu durum, BYD'nin pazar payını önemli ölçüde artırırken, Tesla'nın satışlarında ise düşüş gözlemlendi. 

Tesla'nın Avrupa'da pazar payı geriledi

ACEA verilerine göre, BYD'nin satışları yüzde 201.3 oranında çarpıcı bir artış göstererek pazardan yüzde 1.3 pay almasını sağladı. Aynı dönemde Tesla'nın AB satışları yüzde 36,6 azalarak pazar payını geçen yılki yüzde 2'den yüzde 1.2'ye düşürdü.

AB'deki toplam otomobil satışları arttı

Genel olarak, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği dahil olmak üzere AB'deki toplam otomobil satışları, plug-in hibrit (PHEV) ve bataryalı elektrikli araç (BEV) talebinin desteğiyle yüzde 4.7 artarak 0.8 milyon araca ulaştı.

Avrupalı otomobil devleri büyüme kaydetti

Volkswagen, Renault ve Stellantis gibi Avrupalı otomobil üreticileri de mütevazı bir büyüme kaydederken, Çinli markalar tarifeleri hafifletmek ve yerel tüketicilere hitap etmek için teknolojiyi kullanmaya devam ediyor.

Rekabet Kurulu, THY’nin iki banka ile kredi kartı anlaşmasına 5 yıl muafiyet tanıdıRekabet Kurulu, THY’nin iki banka ile kredi kartı anlaşmasına 5 yıl muafiyet tanıdıEkonomi
Çinli otomotiv devi borsaya açılıyor: Halka arzdan 1,2 milyar dolar gelir bekliyorÇinli otomotiv devi borsaya açılıyor: Halka arzdan 1,2 milyar dolar gelir bekliyorOtomotiv
Türkiye’de vergi pençesine takılmayan 10 otomobil; Tüm otomobillerden hızlı satılıyorTürkiye’de vergi pençesine takılmayan 10 otomobil; Tüm otomobillerden hızlı satılıyorAktüel
Otomotiv
Togg T10F artık yollarda! İlk teslimatlar başladı
Togg T10F artık yollarda! İlk teslimatlar başladı
Avrupa Birliği ülkelerinde Tesla satışlarındaki düşüş sürüyor
Avrupa Birliği ülkelerinde Tesla satışlarındaki düşüş sürüyor
Çinli otomotiv devi borsaya açılıyor: Halka arzdan 1,2 milyar dolar gelir bekliyor
Çinli otomotiv devi borsaya açılıyor
Mercedes, Çinli teknoloji şirketine yatırım yapacak
Mercedes, Çinli teknoloji şirketine yatırım yapacak
İthal otomobillere ek vergi kararı piyasayı nasıl etkileyecek? Uzmanı yanıtladı
İthal otomobillere ek vergi kararı piyasayı nasıl etkileyecek? Uzmanı yanıtladı
Her üç araçtan birine üretim yapıyordu! Alman otomotiv tedarikçisi iflas etti
Her üç araçtan birine üretim yapıyordu! Alman otomotiv tedarikçisi iflas etti