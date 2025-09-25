BYD fırtınası Avrupa'yı sardı! Tesla'yı ikinci kez geride bıraktı

Çinli dev BYD, AB'de Tesla'ya büyük darbe vurdu. BYD, elektrikli araç satışlarında yine Elon Musk’ın Tesla’sını geride bıraktı.

BYD satışları zirvede!

BYD, Ağustos ayında Avrupa Birliği'ndeki yeni araç satışlarında Tesla'yı art arda ikinci ay geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu durum, BYD'nin pazar payını önemli ölçüde artırırken, Tesla'nın satışlarında ise düşüş gözlemlendi.

Tesla'nın Avrupa'da pazar payı geriledi

ACEA verilerine göre, BYD'nin satışları yüzde 201.3 oranında çarpıcı bir artış göstererek pazardan yüzde 1.3 pay almasını sağladı. Aynı dönemde Tesla'nın AB satışları yüzde 36,6 azalarak pazar payını geçen yılki yüzde 2'den yüzde 1.2'ye düşürdü.

AB'deki toplam otomobil satışları arttı

Genel olarak, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği dahil olmak üzere AB'deki toplam otomobil satışları, plug-in hibrit (PHEV) ve bataryalı elektrikli araç (BEV) talebinin desteğiyle yüzde 4.7 artarak 0.8 milyon araca ulaştı.

Avrupalı otomobil devleri büyüme kaydetti

Volkswagen, Renault ve Stellantis gibi Avrupalı otomobil üreticileri de mütevazı bir büyüme kaydederken, Çinli markalar tarifeleri hafifletmek ve yerel tüketicilere hitap etmek için teknolojiyi kullanmaya devam ediyor.