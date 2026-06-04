BYD fiyat listesini güncelledi: Türkiye’de 4 milyon TL'nin altında model kalmadı

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Haziran 2026’ya ilişkin güncel fiyat listesini açıkladı. Yapılan güncelleme sonrası, markanın Türkiye’de satışta olan en düşük fiyatlı modeli bile 4 milyon TL seviyesinin üzerine çıktı.

En ucuz model 4 milyon TL'yi geçti

Markanın giriş seviyesi elektrikli sedan modeli SEAL’in tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı 4 milyon 77 bin TL olarak açıklandı.

Elektrikli SUV segmentindeki SEALION 7 ise 4 milyon 190 bin TL’lik fiyat etiketiyle listede yer aldı.

Bu güncellemeyle birlikte BYD’nin Türkiye’de satışa sunduğu ürün gamında 4 milyon TL’nin altında kalan herhangi bir model kalmadı.

Haziran ayının en dikkat çeken fiyat avantajı ise markanın premium sedan modeli HAN’da görüldü.

Normal satış fiyatı 4 milyon 873 bin TL olarak açıklanan HAN için 300 bin TL’lik kampanya uygulanırken, aracın kampanyalı fiyatı 4 milyon 573 bin TL’ye düştü.

Söz konusu indirim, markanın mevcut ürün gamında sunulan en yüksek kampanya desteği olarak öne çıktı.

İşte en pahalı modeli

BYD'nin Türkiye'deki en yüksek fiyatlı modeli ise büyük SUV sınıfında yer alan TANG oldu.

Elektrikli TANG AWD Flagship versiyonu, 5 milyon 418 bin TL’lik tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla listelendi. Model için herhangi bir doğrudan fiyat indirimi açıklanmazken, şirketin ticari müşterilere yönelik kredi kampanyasının 30 Haziran’a kadar süreceği belirtildi.