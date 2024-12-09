BYD, Ford ve Honda'yı geride bırakmaya hazırlanıyor

Çin’deki güçlü satışları sayesinde BYD, bu yılın ilk 11 ayında 3,76 milyon araç teslim etti. Yalnızca kasım ayında 506.804 araç satışı gerçekleştiren şirket, yıllık 4 milyon araç satış hedefini geçmeye çok yakın. Çin Binek Araçlar Birliği (CPCA) verilerine göre, ekim ayı itibarıyla BYD’nin Çin otomobil pazarındaki payı yüzde 16,2’ye yükseldi. Bu oran, 2023’teki yüzde 12,5 seviyesinden önemli bir artış gösteriyor.

Volkswagen’in SAIC ve FAW Group ile ortak girişimlerinin pazar payı ise aynı dönemde yüzde 12,5 seviyesinde kaldı. Eğer BYD’nin bu satış ivmesi devam ederse, şirketin önümüzdeki 12 ay içinde 6 milyondan fazla araç satması ve General Motors ile Stellantis gibi dünya devleriyle eşit seviyeye gelmesi bekleniyor.

2025 hedefi: 5-6 milyon araç teslimatı

Citi analistleri, BYD yönetimiyle yapılan bir toplantı sonrasında şirketin 2025 yılı hedefinin 5-6 milyon araç teslimatı olduğunu belirtti. CNBC-e'nin haberine göre BYD, konuya ilişkin yorum yapmazken, şirketin üretim kapasitesine ilişkin çarpıcı detaylar açıklandı. Ağustos ve ekim ayları arasında BYD, 200.000 araçlık üretim kapasitesi ekledi ve araç ile parça üretimi için 200.000 işçi işe aldı. Şirketin toplam çalışan sayısı, 2023 sonunda yaklaşık 703.500 iken, eylül itibarıyla 1 milyona yaklaştı.

Fiyat savaşlarında liderlik

BYD’nin hızlı büyümesi, maliyetleri kontrol etmesine ve Çin’deki yoğun fiyat rekabetinde avantaj sağlamasına yardımcı oldu. Şirket, onlarca tedarikçisinden fiyat indirimi talep ederek maliyetlerini düşürmeyi başardı. Devlete ait medya raporları, BYD’nin bu stratejisinin rakiplerini geride bırakmada etkili olduğunu gösteriyor.

Yabancı üreticiler zorluk yaşıyor

Çin’deki elektrikli araç pazarında yabancı üreticilerin sorunları derinleşiyor. General Motors, Çin operasyonlarında yeniden yapılandırma ve ortak girişiminin değer kaybı nedeniyle 5 milyar dolardan fazla zarar yazacağını açıkladı. GM’in Çin’deki satışlarının düşmesi, yerel rakiplerin giderek artan baskısına işaret ediyor.

Küresel elektrikli araç pazarındaki değişim

Küresel elektrikli araç pazarı, 2023'te hızlı bir büyüme kaydederek toplam satışların yüzde 14'üne ulaştı ve 10 milyonun üzerinde elektrikli araç satışı gerçekleşti. Bu büyüme, Tesla gibi liderlerin yanı sıra BYD gibi Çin merkezli üreticilerin yükselişiyle desteklendi. Strategy&'in araştırmasına göre BYD, sadece Çin pazarındaki güçlü varlığıyla değil, aynı zamanda uluslararası genişleme stratejileriyle de dikkat çekiyor.

Pazardaki bu genişleme, üreticiler arasında yoğun bir fiyat rekabetini de beraberinde getirdi. Özellikle Tesla ve BYD, Çin pazarında agresif fiyat indirimleri yaparak liderlik mücadelesini sürdürüyor. Tesla’nın Model Y için sunduğu indirimler, BYD’nin çeşitli modellerindeki fiyat düşüşleriyle karşılık buluyor. Barron's da yer alan habere göre bu rekabet, tüketicilere daha geniş bir ürün yelpazesi ve uygun fiyatlar sunuyor.