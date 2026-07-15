BYD gözünü Japon devinin tahtına dikti!

Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, küresel otomotiv sektöründeki iddiasını bir üst seviyeye taşıdı. Şirket, ABD pazarına erişim sağlayamasa bile organik büyüme ile dünyanın en büyük otomobil üreticisi unvanını Toyota'dan devralabileceğini açıkladı.

Financial Times'a konuşan BYD Uluslararası Operasyonlar Başkanı Stella Li, şirketin hedeflerine ulaşmak için herhangi bir şirket satın alımına ihtiyaç duymadığını belirterek, büyümenin tamamen kendi ürün portföyü ve küresel yatırımlarıyla sağlanacağını ifade etti.

Hedef beş yıl içinde Toyota'yı geçmek

BYD Kurucusu ve CEO'su Wang Chuanfu da şirketin önümüzdeki beş yıl içinde Toyota'yı geride bırakarak satış adedi bakımından dünyanın en büyük otomobil üreticisi olmasını hedeflediklerini söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 4,5 milyon araç satan BYD, halen 10,5 milyon adetlik satış gerçekleştiren Toyota'nın oldukça gerisinde bulunuyor. Buna karşın şirket yönetimi, özellikle Avrupa ve gelişmekte olan pazarlardaki hızlı büyümenin bu farkı kapatabileceğine inanıyor.

ABD olmadan küresel büyüme planı

ABD'nin Çin üretimi elektrikli araçlara uyguladığı yüksek gümrük vergileri ve Çin yazılımlarına yönelik kısıtlamalar nedeniyle BYD, Amerikan pazarında binek otomobil satamıyor. Şirket yalnızca Kaliforniya'daki tesisinde ağır ticari araç üretimini sürdürüyor.

Buna rağmen Stella Li, ABD pazarının dışında da küresel liderliğe ulaşabileceklerini belirterek, şirketin büyüme stratejisinin farklı coğrafyalara yayıldığını vurguladı.

Avrupa en kritik büyüme pazarı

BYD için en önemli genişleme alanı ise Avrupa olarak öne çıkıyor. Yüksek kâr marjları sunan Avrupa pazarında şirketin yükselişi hız kazandı. BYD'nin Avrupa otomobil pazarındaki payı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre iki katın üzerine çıkarak yüzde 2,8 seviyesine yükseldi. Böylece şirket Ford, Tesla ve Nissan gibi köklü markaların önüne geçti.

BYD'nin agresif fiyat politikası ve teknolojik yatırımları, Avrupa'daki geleneksel otomobil üreticileri üzerinde hem maliyetlerini düşürme hem de Çinli üreticilerle iş birliği arayışına girme yönünde baskı oluşturuyor.

2 milyar Euro'luk şarj ağı yatırımı

Şirket, Avrupa'daki büyümesini yalnızca araç satışlarıyla sınırlamıyor. BYD, 2027 yılına kadar yaklaşık 2 milyar avroluk yatırımla Avrupa genelinde 3 bin hızlı şarj istasyonu kurmayı planlıyor.

Şirket ayrıca geliştirdiği yeni hızlı şarj teknolojisi sayesinde Denza modellerinin yalnızca beş dakikada yüzde 70 şarj seviyesine ulaşabileceğini açıkladı.

Gözünü premium segmente dikti

BYD, küresel büyüme stratejisinde premium otomobil pazarına da ağırlık veriyor.

Şirket, Denza markasıyla Porsche gibi üst segment üreticilerle rekabet etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda geçen hafta İngiltere'de başlangıç fiyatı 142 bin 900 sterlin olan elektrikli Z süper otomobilini tanıttı.

Stella Li, şu aşamada Avrupa'da herhangi bir otomobil üreticisini satın alma planlarının bulunmadığını belirtirken, uygun bir fırsat oluşması halinde premium bir markanın satın alınmasına açık olduklarını söyledi. Financial Times'ın haberine göre Renault'nun, geçen yıl BYD'nin şirkete ortak olma girişimini geri çevirdiği de belirtildi.

Çin'de rekabet baskısı sürüyor

Öte yandan BYD, iç pazarda artan rekabet ve elektrikli araç teşviklerinin azaltılmasının etkisini hissediyor. Şirketin yılın ilk yarısındaki toplam satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 geriledi.

Buna rağmen Çin otomotiv sektörü ihracatta büyümeye devam ediyor. Haziran ayında Çin'in otomobil ihracatı tarihinde ilk kez aylık 1 milyon adedi aşarak yeni bir rekora ulaştı.