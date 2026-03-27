BYD ile rekabette Tesla’dan yeni hamle

DENİZ GÜLDAĞ

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA)* açıkladığı son verilere göre, şubat ayında yeni Tesla satışları yüksek bir sıçrama kaydetti. Tesla otomobilleri, şubatta Avrupa Birliği, İngiltere, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre genelinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 12 artarak 17.664 adede ulaştı. Sadece Avrupa Birliği özelinde ise artış oranı yüzde 29’u buldu.

Bu gelişme, özellikle Çinli otomotiv devi BYD ile Tesla arasında artan rekabetin ortasında Tesla lehine dikkat çekici bir toparlanma olarak öne çıkıyor.

Avrupa’da uzun süredir özellikle Çinli otomotiv devi BYD tarafından baskı altında tutulan Tesla için satışlarındaki bu artış, Amerikan markasının Avrupa’daki elektrikli araç piyasasında hâlâ güçlü bir oyuncu olduğunu ortaya koyuyor. ACEA verilerine göre şirket, Aralık 2024’ten bu yana ilk kez aylık bazda bir satış artışı kaydetmiş oldu. Teknoloji çevrelerine göre, bu toparlanma, Tesla’nın bölgedeki konumunu koruyabilmesi açısından kritik bir dönüm noktası olabilir.

*ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobile)