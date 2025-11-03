BYD satışlarda geriliyor: Hisseler 9 ayın en düşük seviyesine indi

  1. Ekonomim
Elektrikli araç devi BYD, yılın son çeyreğine zayıf bir ivmeyle giriyor. BYD, ardı ardına ikinci ay satış kaybı yaşarken, hisseleri de yaklaşık dokuz ayın en düşük seviyesi olan 98,7 Hong Kong dolarına geriledi.

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, yılın son çeyreğine zayıf bir başlangıç yaptı. Şirketin ekim ayı satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşerek 441 bin 706 adette kaldı. Böylece BYD, ardı ardına ikinci ay satış kaybı yaşarken, hisseleri de yaklaşık dokuz ayın en düşük seviyesi olan 98,7 Hong Kong dolarına geriledi.

Yılın ilk on ayında 3,7 milyon araç satan BYD’nin Morgan Stanley’nin öngördüğü 4,6 milyonluk yıllık sevkiyat hedefine ulaşabilmesi için, Kasım ve Aralık aylarında ortalama 450 bin civarında satış yapması gerekiyor. Bu da şirketin yılın son iki ayında temposunu yeniden yakalamasını zorunlu kılıyor.

Çin elektrikli araç pazarında rekabet kızışıyor

Çin pazarındaki rekabet ise hiç olmadığı kadar sert. BYD, ülke içindeki satış sıralamasında ikinci sıraya gerilerken Geely, Nio, Xpeng, Zhejiang Leapmotor ve yeni oyuncu Xiaomi, ekim ayında rekor seviyede satış bildirdi.

BYD ve Li Auto satışlarda düşüş yaşıyor

Öte yandan Li Auto da beşinci ay üst üste düşüş kaydederek pazarın genelindeki yavaşlamayı teyit etti. Analistler, BYD’nin dördüncü çeyrek sevkiyatlarında yüzde 5–10’luk bir düşüş beklerken, şirketin yıllık hedefini yakalama şansının hâlâ bulunduğunu vurguluyor.

