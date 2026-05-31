BYD, “Tanrı'nın Gözü” teknolojisiyle sıfır kazayı hedefliyor

BYD, geleceğin ulaşım teknolojilerine yönelik iddialı hedeflerini açıkladı. Şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu, Shenzhen’de düzenlenen etkinlikte “Tanrı'nın Gözü” (God’s Eye) adını taşıyan gelişmiş sürüş destek sistemini tanıttı.

Wang, yeni teknolojinin temel amacının trafik kazalarını mümkün olan en düşük seviyeye indirmek olduğunu belirterek, nihai hedeflerinin “sıfır trafik kazası” olduğunu söyledi.

BYD tarafından geliştirilen sistemin yaklaşık 12 bin yuan (1.770 dolar) fiyatla sunulmasının planlandığı belirtilirken, sistem aktif durumdayken meydana gelen trafik kazalarının maliyetlerinin şirket tarafından karşılanacağı açıklandı.

Her yıl milyonlarca kişi hayatını kaybediyor

Etkinlikte konuşan Wang Chuanfu, dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,19 milyon kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini, on milyonlarca insanın ise yaralandığını hatırlattı.

Gelişmiş sürüş destek sistemlerinin insan kaynaklı hataları azaltabileceğini vurgulayan Wang, teknolojinin sürücü güvenliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağını ifade etti.

Sistemin ticari olarak ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin ise henüz resmi bir tarih paylaşılmadı.

Kamera, lidar ve radarlarla sürekli takip

BYD’nin geliştirdiği God’s Eye sistemi, araç üzerinde bulunan çok sayıda kamera, lidar ve radar sensörü aracılığıyla çevreyi sürekli analiz ediyor.

Şirket, bu sensörlerin yol koşullarını ve çevresel riskleri kör nokta oluşturmadan izleyebildiğini belirtirken, gelişmiş sürüş destek sistemlerinin yorulma, dikkat dağınıklığı veya refleks kaybı gibi insan kaynaklı sorunlardan etkilenmediğine dikkat çekiyor.

Teknoloji yatırımları öne çıkıyor

South China Morning Post’un haberine göre, açıklama BYD’nin küresel otomotiv sektöründe teknoloji liderliği hedefinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Şirket, daha akıllı araçları daha düşük maliyetlerle üretmeye odaklanırken, fiyat indirimleri yerine teknolojik yenilikler aracılığıyla rekabet avantajı sağlamayı amaçlıyor.

Wang Chuanfu ayrıca BYD’nin bugüne kadar 6 bin 100’den fazla hızlı şarj istasyonu kurduğunu açıkladı. Bu rakamın Çinli otomobil üreticileri arasında ulaşılan en yüksek seviye olduğu belirtildi.

Şanghay merkezli bağımsız otomotiv analisti Gao Shen, BYD’nin pazar payını artırmak için fiyat rekabetinden çok teknoloji yatırımlarına ağırlık verdiğini ifade etti. Gao, şirketin küresel elektrikli araç sektöründeki büyüklüğü nedeniyle attığı her adımın rakip üreticiler üzerinde de etkili olduğunu söyledi.

Çin’de fiyat savaşlarına fren çağrısı

Haberde, Çin hükümetinin 2025 yılının ortalarından itibaren otomobil üreticilerine kârlılığı aşındıran agresif fiyat savaşlarından kaçınmaları yönünde çağrıda bulunduğu hatırlatıldı.

JPMorgan analisti Nick Lai ise sektörde iki temel stratejinin öne çıktığını belirterek, üreticilerin ya maliyetleri düşürmeye ya da aynı fiyat seviyesinde daha gelişmiş teknolojiler sunmaya çalıştığını ifade etti.

BYD’nin 2026 yılının ilk çeyreğinde 700 bin 50 araç teslim ettiği açıklandı. Bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 daha düşük olduğu belirtilirken, iç pazardaki yavaşlamanın sübvansiyonlar ve vergi teşviklerindeki geri çekilmeyle bağlantılı olduğu değerlendirildi.

İhracat büyümeyi destekliyor

Şirketin yurt dışı satışlarındaki güçlü performansın ise iç pazardaki zayıflamayı kısmen telafi ettiği kaydedildi.

BYD’nin mart ayında 120 bin 83 araç ihraç ettiği, bunun 100 bin adet sınırının aşıldığı üst üste beşinci ay olduğu belirtildi.

İlk çeyrekteki yurt dışı teslimatların toplam satışların yaklaşık yüzde 46’sına ulaştığı ifade edilirken, bu oranın 2025 yılındaki yüzde 23 seviyesinin yaklaşık iki katına çıktığı vurgulandı.

Şarj teknolojisinde kıyasıya rekabet

Elektrikli araç sektöründe yalnızca sürüş teknolojileri değil, batarya ve şarj sistemleri alanındaki rekabet de hız kazanıyor.

Haberde, BYD ile dünyanın en büyük elektrikli araç batarya üreticisi olan Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) arasındaki ultra hızlı şarj teknolojisi yarışının son bir yılda yoğunlaştığı belirtildi.

CATL’nin nisan ayında tanıttığı üçüncü nesil Shenxing bataryasının yüzde 10’dan yüzde 98 doluluk seviyesine yalnızca 6 dakika 27 saniyede ulaşabildiği açıklandı.

BYD’nin ikinci nesil Blade bataryasının ise yaklaşık 9 dakikada yüzde 90 doluluk seviyesine erişebildiği ifade edildi.

Her iki şirket de elektrikli araç kullanıcılarının en büyük endişelerinden biri olan menzil kaygısını azaltmak ve şarj sürelerini kısaltmak amacıyla yeni nesil teknolojilere yatırım yapmayı sürdürüyor.