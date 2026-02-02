BYD Türkiye fiyatlarına zam yaptı: İşte güncellenen şubat fiyat listesi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre BYD, 2025 yılında “Yılın En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası” unvanını kazandı. Marka, hibrit otomobil pazarında liderliğe yükselirken, elektrik destekli araçlarda da en yüksek pazar payına sahip oldu.

Türkiye pazarındaki büyümesini sürdüren BYD, 2025’i 45 bin 537 adetlik satışla kapattı. Toplam 8 farklı modeliyle satışta olan marka, hem hibrit hem de elektrikli araç segmentlerinde güçlü konumunu pekiştirdi.

Şubat ayının ilk gününde de fiyat listesi yeniden değişti

2025 yılını 45 bin 537 adetlik satışla bitiren BYD, 8 modelle Türkiye pazarında yer alıyor. Çinli marka 2026 yılında fiyatlarına ikinci kez zam yaptı. Ocak ayında yapılan fiyat artışının ardından Şubat ayının ilk gününde de fiyat listesi yeniden değişti.

Ocak–Şubat karşılaştırmasına göre Atto 2 Boost 49 bin TL, Atto 2 Comfort 54 bin TL, Atto 3 Design 40 bin TL ve Dolphin Comfort 65 bin TL zamlandı. Üst segmentte ise Seal Excellence 78 bin TL, Sealion 7 Excellence 81 bin TL, Han Executive 94 bin TL ve Tang Flagship 104 bin TL artışla dikkat çekti. Seal U EV, Seal Design ve Sealion 7 Design modellerinde ise fiyat değişikliği olmadı.

İşte 1 Şubat itibarıyla Ocak fiyatı ve güncellenen Şubat fiyat listesi…