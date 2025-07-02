BYD, Türkiye’deki araç fiyatlarına zam yaptı: Yılın modelinde 765 bin TL'lik artış oldu
Türkiye’de yılın otomobili seçilen BYD Seal U EV’ye 765 bin TL'lik zam geldi. BYD Seal U EV'nin yeni fiyatı 2 milyon 690 bin TL'ye yükseldi. Model, yüzde 10 ÖTV diliminden çıkarak yüzde 40’lık vergi oranına geçti.
Elektrikli otomobil pazarında büyümeye devam eden Çinli üretici BYD, temmuz ayı itibarıyla Türkiye'deki araç fiyatlarına zam yaptı. Zamdan en çok etkilenen modellerden biri, Türkiye'de yılın otomobili seçilen BYD Seal U EV oldu. Aracın fiyatı bir önceki listeye göre tam 765 bin TL artarak 2 milyon 690 bin TL'ye çıktı.
Yüzde 40'lık ÖTV dilimine girdi
Seal U EV, daha önce 1 milyon 925 bin TL'den satılıyordu. Model artık yüzde 10'luk ÖTV diliminden çıkarak yüzde 40'lık ÖTV dilimine girdi. Ancak, bu değişime rağmen aracın donanım seviyelerinde herhangi bir güncelleme yapılmadı.
Cnbc-E'de yer alan habere göre BYD'nin yeni fiyat listesi şöyle:
Seal U EV Design: 1.925.000 TL → 2.690.000 TL
Dolphin Comfort: 1.365.000 TL → 1.435.000 TL
Dolphin Design: 1.470.000 TL → 1.545.000 TL
Atto 3: 1.710.000 TL → 1.795.000 TL
Seal Design: 1.925.000 TL → (değişmedi)
Seal Excellence: 3.090.000 TL → (değişmedi)
Seal U DM-i 1.5L Design: 2.115.000 TL → (değişmedi)
Seal U DM-i 1.5T AWD Design: 2.950.000 TL → 2.995.000 TL
Han Executive: 3.750.000 TL → 3.899.000 TL
Tang Flagship: 4.220.000 TL → (değişmedi)