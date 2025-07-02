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BYD, Türkiye’deki araç fiyatlarına zam yaptı: Yılın modelinde 765 bin TL'lik artış oldu

Türkiye’de yılın otomobili seçilen BYD Seal U EV’ye 765 bin TL'lik zam geldi. BYD Seal U EV'nin yeni fiyatı 2 milyon 690 bin TL'ye yükseldi. Model, yüzde 10 ÖTV diliminden çıkarak yüzde 40’lık vergi oranına geçti.

Haber Merkezi
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BYD, Türkiye’deki araç fiyatlarına zam yaptı: Yılın modelinde 765 bin TL'lik artış oldu
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Elektrikli otomobil pazarında büyümeye devam eden Çinli üretici BYD, temmuz ayı itibarıyla Türkiye'deki araç fiyatlarına zam yaptı. Zamdan en çok etkilenen modellerden biri, Türkiye'de yılın otomobili seçilen BYD Seal U EV oldu. Aracın fiyatı bir önceki listeye göre tam 765 bin TL artarak 2 milyon 690 bin TL'ye çıktı.

Yüzde 40'lık ÖTV dilimine girdi

Seal U EV, daha önce 1 milyon 925 bin TL'den satılıyordu. Model artık yüzde 10'luk ÖTV diliminden çıkarak yüzde 40'lık ÖTV dilimine girdi. Ancak, bu değişime rağmen aracın donanım seviyelerinde herhangi bir güncelleme yapılmadı.

Cnbc-E'de yer alan habere göre BYD'nin yeni fiyat listesi şöyle:

Seal U EV Design: 1.925.000 TL → 2.690.000 TL

Dolphin Comfort: 1.365.000 TL → 1.435.000 TL

Dolphin Design: 1.470.000 TL → 1.545.000 TL

Atto 3: 1.710.000 TL → 1.795.000 TL

Seal Design: 1.925.000 TL → (değişmedi)

Seal Excellence: 3.090.000 TL → (değişmedi)

Seal U DM-i 1.5L Design: 2.115.000 TL → (değişmedi)

Seal U DM-i 1.5T AWD Design: 2.950.000 TL → 2.995.000 TL

Han Executive: 3.750.000 TL → 3.899.000 TL

Tang Flagship: 4.220.000 TL → (değişmedi)

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