BYD, Türkiye’deki araç fiyatlarına zam yaptı: Yılın modelinde 765 bin TL'lik artış oldu

Elektrikli otomobil pazarında büyümeye devam eden Çinli üretici BYD, temmuz ayı itibarıyla Türkiye'deki araç fiyatlarına zam yaptı. Zamdan en çok etkilenen modellerden biri, Türkiye'de yılın otomobili seçilen BYD Seal U EV oldu. Aracın fiyatı bir önceki listeye göre tam 765 bin TL artarak 2 milyon 690 bin TL'ye çıktı.

Yüzde 40'lık ÖTV dilimine girdi

Seal U EV, daha önce 1 milyon 925 bin TL'den satılıyordu. Model artık yüzde 10'luk ÖTV diliminden çıkarak yüzde 40'lık ÖTV dilimine girdi. Ancak, bu değişime rağmen aracın donanım seviyelerinde herhangi bir güncelleme yapılmadı.

Cnbc-E'de yer alan habere göre BYD'nin yeni fiyat listesi şöyle:

Seal U EV Design: 1.925.000 TL → 2.690.000 TL

Dolphin Comfort: 1.365.000 TL → 1.435.000 TL

Dolphin Design: 1.470.000 TL → 1.545.000 TL

Atto 3: 1.710.000 TL → 1.795.000 TL

Seal Design: 1.925.000 TL → (değişmedi)

Seal Excellence: 3.090.000 TL → (değişmedi)

Seal U DM-i 1.5L Design: 2.115.000 TL → (değişmedi)

Seal U DM-i 1.5T AWD Design: 2.950.000 TL → 2.995.000 TL

Han Executive: 3.750.000 TL → 3.899.000 TL

Tang Flagship: 4.220.000 TL → (değişmedi)