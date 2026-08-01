BYD'de yurt dışı satışları rekor kırdı

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Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, temmuz ayında 419 bin 211 araç satışı gerçekleştirdi.

Şirketin satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8, haziran ayına göre ise yüzde 3,9 artarak 2026'nın en yüksek aylık seviyesine ulaştı. Böylece BYD, yıllık bazda satışlarını üst üste üçüncü ayda da artırırken büyüme hızını da belirgin şekilde yükseltti.

Ticari araç satışları güçlü arttı

Temmuz ayında binek yeni enerjili araç satışları yıllık yüzde 20,5 artışla 411 bin 72 adede yükseldi.

Ticari yeni enerjili araç satışları ise yıllık yüzde 149,2, aylık yüzde 31,7 artarak 8 bin 139 adet olarak gerçekleşti.

Yurt dışı satışları rekor seviyeye ulaştı

BYD'nin büyümesinde yurt dışı pazarlar belirleyici oldu.

Şirketin yurt dışındaki binek araç ve pikap satışları yıllık yüzde 124,3 artışla 179 bin 841 adede ulaşarak yeni rekor kırdı. Böylece yurt dışı satışlarının toplam satışlar içindeki payı yaklaşık yüzde 43 oldu.

Buna karşılık Çin iç pazarındaki satışların yaklaşık 239 bin 370 adetle geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 gerilediği hesaplandı.

İlk yedi ayda 2,2 milyon satış

BYD'nin ocak-temmuz dönemindeki toplam araç satışı 2 milyon 227 bin 722 adet oldu.

Bu dönemde satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 gerilese de düşüş hızı ilk yarıdaki seviyeye göre yavaşladı. Aynı dönemde yurt dışı satışları 969 bin 208 adede ulaşırken, toplam satışlar içindeki payı yüzde 43,5 olarak gerçekleşti.

Şirketin bugüne kadarki kümülatif yeni enerjili araç satışı ise 17,3 milyon adedi aştı.