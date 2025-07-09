BYD'den otonom sürüşte devrim: Kazalarda sorumluluk artık üreticide!

Türkiye’de satış rekorları kıran Çinli otomotiv devi BYD, otonom sürüş teknolojisinde ezber bozan bir açıklama yaptı. Şirket, “Tanrının Gözü” (God's Eye) adını verdiği gelişmiş sürüş destek sistemini kullanan araçların, akıllı park senaryolarında meydana gelebilecek hasar veya kayıplarda tüm sorumluluğu üstleneceğini duyurdu. Bu açıklama, bir otomobil üreticisinin kendi otonom sistemi için verdiği en açık ve güçlü güvence olarak kayıtlara geçti.

Akıllı park sistemlerinin artık yeni bir seviyeye ulaştığı belirtildi

BYD tarafından bugün yapılan resmi açıklamada, sürücülerin hayatını kolaylaştıran akıllı park sistemlerinin artık yeni bir seviyeye ulaştığı belirtildi. Bu güvenin bir göstergesi olarak, şimdilik Çin'deki kullanıcılar için geçerli olmak üzere, "God's Eye" sistemiyle kendi kendine park eden bir aracın kaza yapması durumunda tüm maddi sorumluluğun BYD'ye ait olacağı taahhüt edildi.

BYD, seviye 4'e eşdeğer akıllı park etme yeteneğine ulaşmıştır

BYD, bu cesur kararın arkasındaki teknolojiyi ise şöyle açıkladı: "BYD, Seviye 4'e eşdeğer akıllı park etme yeteneğine ulaşmıştır. Bu, sürücülerin belirli koşullar altında ellerini, gözlerini ve zihinlerini sürüş görevinden ayırabileceği ve kazalardan otomobil üreticisinin sorumlu tutulacağı anlamına gelir."

Bu açıklama, otonom sürüş tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bugüne kadar birçok marka gelişmiş sürüş asistanları sunsa da kaza anındaki yasal sorumluluğu bu kadar net bir şekilde üstlenen ilk büyük üretici BYD oldu.

Türkiye gibi diğer büyük pazarlara da sunulmasının bekleniyor

Türkiye'de Atto 3, Seal ve Dolphin gibi modelleriyle büyük bir pazar payına ulaşan BYD'nin bu güvencesi, şimdilik sadece Çin'deki akıllı park senaryolarını kapsıyor. Ancak uzmanlar, bu hamlenin bir başlangıç olduğunu ve sistemin başarısının kanıtlanmasının ardından, yasal düzenlemelerin de elvermesiyle birlikte, bu sorumluluk güvencesinin Türkiye gibi diğer büyük pazarlara da sunulmasının beklendiğini belirtiyor.

BYD'nin bu adımı, Tesla, Mercedes, BMW gibi otonom sürüş teknolojisi geliştiren diğer tüm dev markalar üzerinde büyük bir baskı oluşturarak, geleceğin sürücüsüz otomobilleri için verilen en somut söz olarak tarihe geçti.