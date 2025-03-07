BYD'den Tesla'ya işbirliği çağrısı: Ortak düşmana karşı birlikte çalışmamız gerekiyor

Çin'in en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan BYD'nin (Build Your Dreams) Başkan Yardımcısı Stella Li'den Tesla ile küresel elektrikli araç pazarında rekabet ettiği bir dönemde işbirliği açıklaması geldi.

Londra'daki bir BYD showroomunda Financial Times’a konuşan Li, "Ortak düşmanımız içten yanmalı motorlu araçlar. Endüstriyi değiştirmek için birlikte çalışmamız gerekiyor" dedi.

Çin, yabancı şirketlerle işbirliğine açık

Li, Çin hükümetinin, Avrupa ve ABD ile artan ticari gerilimlere rağmen yabancı şirketlerle yenilikleri paylaşma konusunda daha açık bir politika izlediğini belirtti. Li, "Çin hükümeti daha açık, bu yüzden belki de burada çok fazla yanlış algı var" dedi.

Çin’in elektrikli araç sektöründeki gelişimini örnek gösteren Li, küresel pazardaki yavaşlamaya rağmen elektrikli araçların hala ilgi gördüğünü vurguladı. Li, "İnsanlar neden hala elektrikli araçları tercih ediyor? Çünkü bu daha iyi bir araba, daha akıllı bir araba... ve daha kaliteli" diye konuştu.

Tesla ve BYD'den otonom sürüş hamleleri

Elektrikli araç sektöründe rekabet eden BYD ve Tesla, otonom sürüş alanında da iddialı adımlar atıyor. Geçtiğimiz ay BYD, 'God's Eye' (Tanrının Gözü) otonom sürüş sistemini Çin’deki birçok modelinde ek ücret olmadan sunacağını açıkladı.

Öte yandan Tesla, ilk görüş tabanlı Tam Kendi Kendine Sürüş (Full Self-Driving - FSD) özelliklerini Çin pazarına sundu. Çin'deki kullanıcıların FSD sistemine yönelik ilk değerlendirmeleri olumlu oldu ve birçok sürücü, Tesla'nın otonom sürüş yeteneklerinden memnun kaldığını belirtti.