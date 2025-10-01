BYD'den Türkiye fiyatlarına zam: En pahalı modelin fiyatı 5 milyon TL’yi geçti
Çinli BYD, ekim ayı itibarıyla Türkiye’de araç fiyatlarına zam yaptı. Zam sonrası markanın en pahalı modeli Tang 5 milyon TL’yi aştı. BYD'nin diğer modellerine de 30 ila 110 bin TL arasında artış yapıldı.
Çinli otomobil üreticisi BYD, ekim ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunduğu tüm modellerine zam yaptı. BYD'nin Tang modelinin fiyatı 5 milyon TL’nin üzerine çıktı.
1 Ekim’den itibaren Türkiye fiyatlarında artışa giden şirketin yaptığı güncellemelere göre modeller ve yeni fiyatlar şöyle:
Dolphin Comfort: 1 milyon 664 bin TL → 1 milyon 699 bin TL
Dolphin Design: 1 milyon 789 bin TL → 1 milyon 829 bin TL
Atto 3: 2 milyon 79 bin TL → 2 milyon 119 bin TL
Seal U EV: 2 milyon 486 bin TL → 2 milyon 486 bin 750 TL
Seal (tek motorlu): 2 milyon 319 bin TL → 2 milyon 389 bin TL
Seal AWD (çift motorlu): 3 milyon 719 bin TL → 3 milyon 829 bin TL
Han: 4 milyon 409 bin TL → 4 milyon 584 bin TL
Tang: 4 milyon 999 bin TL → 5 milyon 99 bin TL