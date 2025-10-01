BYD'den Türkiye fiyatlarına zam: En pahalı modelin fiyatı 5 milyon TL’yi geçti

Çinli otomobil üreticisi BYD, ekim ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunduğu tüm modellerine zam yaptı. BYD'nin Tang modelinin fiyatı 5 milyon TL’nin üzerine çıktı.

1 Ekim’den itibaren Türkiye fiyatlarında artışa giden şirketin yaptığı güncellemelere göre modeller ve yeni fiyatlar şöyle:

Dolphin Comfort: 1 milyon 664 bin TL → 1 milyon 699 bin TL

Dolphin Design: 1 milyon 789 bin TL → 1 milyon 829 bin TL

Atto 3: 2 milyon 79 bin TL → 2 milyon 119 bin TL

Seal U EV: 2 milyon 486 bin TL → 2 milyon 486 bin 750 TL

Seal (tek motorlu): 2 milyon 319 bin TL → 2 milyon 389 bin TL

Seal AWD (çift motorlu): 3 milyon 719 bin TL → 3 milyon 829 bin TL

Han: 4 milyon 409 bin TL → 4 milyon 584 bin TL

Tang: 4 milyon 999 bin TL → 5 milyon 99 bin TL