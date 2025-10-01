BYD'den Türkiye fiyatlarına zam: En pahalı modelin fiyatı 5 milyon TL’yi geçti

  1. Ekonomim
Çinli BYD, ekim ayı itibarıyla Türkiye’de araç fiyatlarına zam yaptı. Zam sonrası markanın en pahalı modeli Tang 5 milyon TL’yi aştı. BYD'nin diğer modellerine de 30 ila 110 bin TL arasında artış yapıldı.

Çinli otomobil üreticisi BYD, ekim ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunduğu tüm modellerine zam yaptı. BYD'nin Tang modelinin fiyatı 5 milyon TL’nin üzerine çıktı.

1 Ekim’den itibaren Türkiye fiyatlarında artışa giden şirketin yaptığı güncellemelere göre modeller ve yeni fiyatlar şöyle:

Dolphin Comfort: 1 milyon 664 bin TL → 1 milyon 699 bin TL

Dolphin Design: 1 milyon 789 bin TL → 1 milyon 829 bin TL

Atto 3: 2 milyon 79 bin TL → 2 milyon 119 bin TL

Seal U EV: 2 milyon 486 bin TL → 2 milyon 486 bin 750 TL

Seal (tek motorlu): 2 milyon 319 bin TL → 2 milyon 389 bin TL

Seal AWD (çift motorlu): 3 milyon 719 bin TL → 3 milyon 829 bin TL

Han: 4 milyon 409 bin TL → 4 milyon 584 bin TL

Tang: 4 milyon 999 bin TL → 5 milyon 99 bin TL

