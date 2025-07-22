BYD Macaristan’dan vazgeçip önceliği Türkiye’ye verdi

Çin’in en büyük otomobil üreticisi BYD, Macaristan’ın Szeged kentinde 4 milyar euro yatırımla kurduğu yeni elektrikli araç (EV) fabrikasında seri üretimi 2026’ya erteleme kararı aldı. Reuters’ın haberine göre, şirket fabrikanın en az iki yıl boyunca tam kapasitenin altında çalışmasını planlıyor.

Öte yandan BYD’nin Türkiye’de planladığından daha erken üretime geçeceği ve açıklanan hedeflerin çok üzerinde bir üretim gerçekleştirmeyi hedeflediği bildirildi. Türkiye’deki düşük iş gücü maliyetlerinin bu kararın alınmasında önemli rol oynadığı ifade ediliyor.

Yatırım beklentileri sarsıldı

Üretim planlarındaki bu değişim, Çin’den ithal EV’lere yönelik uyguladığı tarifelerle Çinli üreticileri Avrupa’ya yatırım yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan Avrupa Birliği (AB) için bir darbe niteliğinde. BYD'nin Avrupa’daki ilk büyük üretim tesisi olan Szeged fabrikası, başlangıçta yılda 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak şekilde planlanmıştı. Ancak kaynaklara göre fabrika, 2026 yılında sadece birkaç on bin adet araç üretecek. Maksimum kapasitenin ise 300 bin araca ulaşması hedefleniyor.

Şirketin ekim ayında fabrika operasyonlarını başlatacağı duyurulsa da, seri üretimin tam olarak ne zaman başlayacağı kamuoyuna açıklanmış değil. Kaynaklar, üretimin 2027’de artacağını ancak hala planlanan seviyenin altında kalacağını belirtiyor.

1 milyar dolarlık fabrikada üretim süreci hızlandı

Buna karşılık, BYD’nin Manisa’da inşa ettiği 1 milyar dolarlık fabrikada üretim sürecinin hızlandığı öğrenildi. Kaynaklardan biri, bu tesisin 2027 yılında 150 bin araçlık kapasitesini fazlasıyla aşacağını ve 2028’de üretimin daha da artacağını söyledi. Hatta, Türk fabrikasının Macaristan’daki üretim hacmini geçeceği belirtiliyor.

Türkiye, Toyota, Ford, Renault, Hyundai ve Stellantis gibi dev otomobil üreticileri için uzun süredir düşük maliyetli üretim üssü olarak hizmet veriyor. Mart ayında Çinli Chery de Türkiye’ye 1 milyar dolarlık, yıllık 200 bin kapasiteli bir tesis kuracağını açıklamıştı.

Türkiye’deki üretimi stratejik olarak öne çıkardı

BYD’nin Macaristan yatırımının temel hedefi, Avrupa’daki EV satışlarını tarifesiz gerçekleştirmekti. Şu anda şirketin Avrupa'da sattığı tüm araçlar Çin’de üretiliyor ve bu da standart yüzde 10 gümrüğe ek olarak, yüzde 27’ye varan AB anti-sübvansiyon tarifelerine tabi tutuluyor.

Türkiye ise Avrupa Gümrük Birliği içinde yer aldığından, buradan AB ülkelerine yapılan araç ihracatı herhangi bir gümrüğe tabi değil. Bu da BYD’nin Türkiye’deki üretimi stratejik olarak öne çıkarmasını daha da anlamlı kılıyor.

Model planları ve üretim belirsizlikleri

BYD’nin Szeged’de hangi modelleri üreteceği hala kesinleşmiş değil. Kaynaklardan biri, Atto 3, Dolphin ve düşük maliyetli Seagull modellerinin üretileceğini belirtti. Bir diğer kaynak ise Atto 2, Atto 3 ve Dolphin modellerinin üretileceğini söyledi.

Türkiye’deki üretim planlarına göre ise BYD, tam elektrikli Seal U SUV, Sealion 5 (elektrikli ya da hibrit versiyonu net değil), Seal U DMi ve Seal 06 Dm-i adlı iki plug-in hibrit modelin üretimini gerçekleştirecek.