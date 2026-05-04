BYD'nin elektrikli araç satışları nisan ayında geriledi

BYD, Nisan 2026'da yeni enerjili araç (NEV) satışlarının yıllık bazda %15,5 düşüşle 321.123 adede gerilediğini açıkladı. Şirketin üretimi de aynı dönemde %16,3 azalarak 322.298 adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk dört ayında toplam NEV satışları 1,02 milyon adede ulaşırken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %26 düşüşe işaret etti. Üretim ise %28,6 gerileyerek 1,03 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.