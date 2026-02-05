BYD‘nin Manisa yatırımı Bakanlığın yakın takibinde

CANAN SAKARYA/ANKARA

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, verdiği yazılı soru önergesinde BYD’nin Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar tutarında yatırım yapma ve Manisa OSB’de üretim tesisi kurma taahhüdünde bulunduğunu, bu taahhütler çerçevesinde ÖTV indirimi başta olmak üzere bazı teşvik ve destekler sağlandığını ancak aradan yaklaşık 1,5 yıl geçmesine rağmen Manisa’da somut bir yatırımın başlamadığını, üretime ilişkin bir takvimin de kamuoyuyla paylaşılmadığına dikkat çekti.

Kılıç’ın soru önergesini yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD firmasının Türkiye’de yapacağı yatırımın, mevcut teşvik mevzuatının çizdiği sınırlar çerçevesinde desteklendiğini belirtti. Kacır, ”Ülkemize yeni nesil araç ve teknolojilerin kazandırılmasını amaçlayan bu proje, yatırımlara proje bazlı destek verilmesine ilişkin karar kapsamında, yatırımın niteliği, asgari şartları, proje takvimi, firmanın sorumlulukları ve taahhütleri tanımlanarak devlet desteklerinden yararlandırılmaktadır” dedi.

Yeni yatırımların önü açılacak

Kacır, Manisa ve bölge ekonomisine, otomotiv sektörüne, ihracat ve ülke kalkınmasına değer katması hedeflenen bu yatırım sayesinde, otomotiv yan sanayi başta olmak üzere otomotiv sektörüyle güçlü tedarik bağlantıları bulunan farklı sektörlerde yeni yatırımların önünün açılacağını belirtti. Kacır, şu bilgiyi verdi: “Yeni yatırımların önü açılacak, yeni nesil ve çevre dostu elektrikli araçlara dönüşümün sağlanması yönünde önemli bir adım atılmış olacaktır. Yatırımın tamamlanmasına ilişkin süre devam etmektedir. Yatırımın öngörülen şekilde tamamlanmasına ilişkin olarak yatırım teşvik mevzuatının öngördüğü çerçevede izleme ve denetim çalışmaları Bakanlığımızca eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Teşvik sistemimiz kapsamında desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda yatırımcılara uygulanacak müeyyideler ise mevzuatımızda düzenlenmiştir. Bu müeyyideler bahse konu yatırım için de geçerlidir. Bununla birlikte, teminat mekanizmaları ile de ülke çıkarlarımız korunmuştur.”

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan otomotiv sektörünün üretim, ihracat ve istihdam kapasitesinin artırılması ve küresel arena daha rekabetçi hale getirilmesinin öncelikleri olduğunu kaydeden Kacır, elektrikli araçların gelişimi ve dijital teknolojilerin yaygınlaştırılması ile otomotiv sektöründe büyük bir dönüşüm yaşandığını, içten yanmalı araçlarda olduğu gibi yeni gelişen elektrikli araçlarda Türkiye’nin dünyanın önde gelen üslerinden biri haline getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.