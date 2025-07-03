BYD'nin Meksika'da fabrika kurma planı rafa kalktı

Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, jeopolitik gerilimler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarından kaynaklanan belirsizlik nedeniyle Meksika'da büyük bir fabrika kurma planlarınan vazgeçti.

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, şirketin Asya dışındaki ilk fabrikasını açtığı Brezilya'nın Bahia eyaletinde Salı günü verdiği bir röportajda, şirketin Amerika kıtasında genişlemekle ilgilendiğini ancak yeni bir yatırım yapmak için herhangi bir zaman çizelgesi olmadığını söyledi.

Li, “Jeopolitik meselelerin otomotiv endüstrisi üzerinde büyük bir etkisi var. Şimdi herkes diğer ülkelerdeki stratejilerini yeniden gözden geçiriyor. Kararımızı vermeden önce daha fazla netlik beklemek istiyoruz" dedi.

BYD fabrika kurmak için yer arıyordu

Bloomberg News'in Eylül ayında bildirdiğine göre BYD, ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarını beklediği için geçen yıl aktif olarak aramayı bırakmadan önce yeni otomobil fabrikası için Meksika'da üç yer araştırıyordu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, mart ayında BYD'nin ülkeye yatırım yapmak için resmi bir teklifte bulunmadığını söyledi. Financial Times'ın mart ayında bildirdiğine göre Çin Ticaret Bakanlığı, BYD'nin Meksika'daki fabrikasının onayını, şirketin teknolojisine ABD tarafından erişilebileceği endişesiyle erteledi.

Bu durum Trump'ın ABD'nin düzinelerce ticaret ortağına kapsamlı gümrük vergileri ve otomobiller de dahil olmak üzere bazı ithal mallara ayrı vergiler getirerek sektörün tedarik hatlarını altüst edeceğini açıklamasından önceydi.

ABD'li otomobil üreticileri gümrük vergilerinin milyarlarca dolar ek maliyet getireceği uyarısında bulundu. General Motors geçen ay yaptığı açıklamada, çeşitli pikap ve SUV modellerinin üretimini Meksika'daki fabrikalardan ABD'ye kaydırmak için 4 milyar dolar harcayacağını söyledi.

Li, şirketin hala üretim ayak izini genişletmeyi planladığını, ancak belirsiz küresel ticaret ortamı nedeniyle bu kararın ne zaman alınacağının belli olmadığını söyledi.