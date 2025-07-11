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BYD'nin Türkiye yatırımındaki gecikme iddialarına yanıt!

BYD’nin Türkiye yatırımında gecikme olduğu iddiaları üzerine, bunun doğru olmadığını açıklayan resmi kaynaklar, BYD ve Chery’nin yatırım süreçlerinin planlandığı gibi ilerlediğini belirtti.

Haber Merkezi
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BYD'nin Türkiye yatırımındaki gecikme iddialarına yanıt!
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Çinli otomotiv devi BYD, daha önce açıklanan 1 milyar dolarlık Türkiye yatırım planıyla ilgili sürecin geciktiği belirtiliyordu. Süreçle ilgili merak edilenlere yönelik açıklama yapıldı.

CNBC-e’den Emre Eser'in ulaştığı resmi kaynaklar, BYD’nin Türkiye yatırımında herhangi gecikme olmadığını belirterek, BYD ve Chery’nin yatırım süreçlerinin planlandığı gibi sürdüğünü kaydetti.

BYD’nin Manisa’daki fabrika kurulumu zamanında tamamlanacak.

BYD, geçen yıl temmuz ayında Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.

 

 

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