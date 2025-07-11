BYD'nin Türkiye yatırımındaki gecikme iddialarına yanıt!

Çinli otomotiv devi BYD, daha önce açıklanan 1 milyar dolarlık Türkiye yatırım planıyla ilgili sürecin geciktiği belirtiliyordu. Süreçle ilgili merak edilenlere yönelik açıklama yapıldı.

CNBC-e’den Emre Eser'in ulaştığı resmi kaynaklar, BYD’nin Türkiye yatırımında herhangi gecikme olmadığını belirterek, BYD ve Chery’nin yatırım süreçlerinin planlandığı gibi sürdüğünü kaydetti.

BYD’nin Manisa’daki fabrika kurulumu zamanında tamamlanacak.

BYD, geçen yıl temmuz ayında Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.