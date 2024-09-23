Cardata Genel Müdürü Yalçın: İkinci elde büyük fiyat artışları olmayacak

Güncel veriler ışığında pazarı değerlendiren, otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, yılın son 4 ayıyla ilgili güncel durumu değerlendirdi.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre sıfır kilometre otomobil fiyatlarında yüzde 17, ikinci elde ise yüzde 15’lik artış yaşandığını kaydetti.

Yüzde 5,5’lik kur artışı sıfır kilometrede fiyatlara yansıtıldı!

0 km araçlar ile ikinci el araçlar arasındaki fiyat makasının geçtiğimiz temmuz ayına kadar çok dar olduğunu hatırlatan Hüsamettin Yalçın, “Yani sıfır kilometre fiyatı 1.5 milyon TL olan bir aracın 7-8 bin kilometre hatta 10 bin kilometrede temiz ikinci elinde fiyatlar 1.3 milyon TL, 1 milyon 350 bin TL seviyesindeydi. Dolayısıyla talep hep 0 km araca kaydı. Tüketici, 0 km araç fiyatına yakın ikinci el araç almaktansa yenisini alırım daha iyi dedi. Fakat temmuz ile ağustos ayı arasında hatta bugüne baktığımız zaman Euro’da yüzde 5.5’lik bir artış oldu. Markalar da bunu zorunlu olarak eylül ayındaki zamlarına da yansıttılar. Ortalama yüzde 5.5’lik yani Euro kuru kadar ortalamada bir artış yaptılar. Fakat bu asla 0 km araç satışlarının eylül ayında azalacağı anlamına gelmiyor” dedi.

“Kredi ve finansmana erişim daha kolay hale gelirse, satışlar ivme kazanabilir”

Okulların açıldığını, kitleler halinde şehirlere dönüşün başladığını, ertelenmiş talebin ve mobilite ihtiyacının devam ettiğini ifade eden Hüsamettin Yalçın, “Dolayısıyla insanlar araç satın almaya devam edecekler. Özellikle kredi ve finansmana erişim yılın son 4 ayında daha kolay hale gelirse, satışlar daha da ivme kazanabilir. Yaptığımız çalışmalar, eylül ayında pazarın 80-90 bin adet bandında kapanacağını gösteriyor. Pazar, zaten ilk 8 aylık performansıyla 2022 yılı toplam kapanışını yakaladı. Özellikle kasım ile aralık aylarında beklediğimiz yoğun kampanya bombardımanı ve bu dönemde filo sektörünün de devreye girmesi ile pazar 1,1 milyon adede yaklaşırsa, bu sürpriz olmaz” diye konuştu.

“İkinci elde büyük fiyat artışları olmayacak!”

İkinci el pazarında satışlar anlamında son bir yıldır önemli bir durgunluk yaşandığını vurgulayan Hüsamettin Yalçın, “Bizim verilerimize göre ikinci el satışlarında yüzde 30 oranında bir düşüş var. Mevduat faizleri hala yüksek. Bir kısım tüketici hala, 1 milyon TL’si varsa, bunu ikinci el araç almak yerine bankaya mevduata yatırmayı tercih ediyor. İkinci eldeki düşüşlerin sebeplerinden biri bu ama 0 km araçta durum daha farklı; orada takas, kampanyalar, daha fazla Çin menşeili araçların yılın son 4 ayında piyasaya girecek olması ve filo sektörü gibi faktörler var. Fiyat artışlarına rağmen pazarın 1 milyonu aşacağı yönündeki öngörülerimizi destekliyor.”

Sıfır kilometre araç fiyat artışlarının ikinci el araç pazarını olumlu olarak etkileyeceğini söyleyen Cardata Genel Müdürü Yalçın, “Bu zamlar olmadan önce ikinci el araçlarla sıfır kilometre araçlar arasındaki fiyat makası çok dardı. Şimdi o makas, 0 km araçlarda yukarı doğru açıldıkça ikinci eldeki fiyat makası daha normalize olacak, yani ikinci el fiyatları daha algılanabilir, daha normal fiyatlar haline gelecek. Dolayısıyla ikinci elde fiyatların yıl sonuna kadar sabit gideceğini düşünüyoruz. İkinci elde çok büyük fiyat artışları olmayacak, daha alınabilir bir seviyeye gelecek” dedi.