Chery, 1,2 milyar dolarlık halka arz hedefiyle hong kong borsası’na başvurdu

Merkezi Çin’in Anhui eyaletinde bulunan Chery, çarşamba günü yaptığı başvuruda 297,4 milyon hisse senedi ihraç ederek toplamda 9,15 milyar Hong Kong doları yani yaklaşık 1,17 milyar ABD doları tutarında gelir elde etmeyi hedeflediğini bildirdi. Şirket, halka arz fiyatını hisse başına 27,75 Hong Kong doları ile 30,75 Hong Kong doları aralığında belirledi.

Nihai fiyatın ise 23 Eylül’de açıklanacağı ve hisselerin 25 Eylül itibarıyla Hong Kong Borsası’nda işlem görmeye başlayacağı bildirildi. Chery, halka arzdan sağlanacak fonları ise binek araç portföyünü genişletmek, denizaşırı pazarlardaki varlığını büyütmek ve üretim tesislerini geliştirmek için kullanmayı planladığını aktardı.