Chery modelleri Türkiye’de satışa sunuldu

Chery, Türkiye pazarına girdikten kısa süre sonra yeni modellerini Türkiye’de yollara çıkarmaya başladı.

Markanın, tamamı SUV sınıfındaki yeni modellerinden TIGGO 8 PRO’nun lansmana özel anahtar teslim fiyatı 1 milyon 50 bin TL’den başlıyor.

TIGGO 7 PRO’nun lansmana özel başlangıç fiyatı ise 825 bin TL’den başlıyor. OMODA 5 ise lansmana özel 810 bin TL’den başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla öne çıkıyor.

Chery, rekabetçi fiyat politikasının yanı sıra Mart ayı içinde satışa sunulan yeni modellerinde 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti sunuyor.

“Türkiye, Avrupa pazarları için bir köprü”

Chery’nin küreselleşme yolculuğuna çıkan ilk Çinli otomobil markası olduğunu söyleyen Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo, “Çin otomobil markalarının öncülerinden Chery, 20 yıldır global pazarlarda faaliyet gösteriyor. Ürünlerimiz 80’in üzerinde ülke ve bölgeye ihraç ediliyor. Chery, dünya genelinde 11 milyonun üzerinde kullanıcının güvenini kazandı. Benzersiz coğrafi avantajları ve güçlü endüstriyel altyapısı ile Asya ve Avrupa arasındaki kesişme noktası olan Türkiye, dünyanın gelişmekte olan ekonomilerinden ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri. Türkiye bu açıdan, Chery'nin küreselleşme sürecinde büyük önem taşıyan Avrupa pazarına girme noktasında köprü görevi görüyor” açıklamasında bulundu.

Yeni modeller hakkında bilgi veren Si, “Artık Chery, TIGGO ve OMODA serisi ürünlerini resmi olarak piyasaya sürüyor. TIGGO 8 PRO, şehir içi kullanımına yönelik yedi koltuklu, premium bir SUV. TIGGO 7 PRO, teknoloji ve şık tasarımı ile öne çıkan bir model. OMODA 5 ise genç kullanıcılara yönelik dinamik tasarımlı ve ileri teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor. Bu üç model, farklı kullanıcı gereksinimlerine cevap veren farklı sürüş deneyimleri sağlayan ürünler” dedi.

Si Fenghuo, “Geçtiğimiz birkaç ayda birçok yetkili satıcı ile iş birliğine gittik ve güvenleri için çok minnettarım. Aynı zamanda birçok basın mensubu dostumuz ve iş ortağımız da araçlarımızı test edip pozitif yorumlar yaptı. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da Türkiye pazarında büyümeye, daha fazla ürün getirmeye ve otomobil pazarını adım adım zenginleştirmeye devam edeceğiz. Türkiye otomotiv sektörünün gelişimine katkıda bulunmak için her kesimden ortakla birlikte çalışmaktan onur duyuyoruz ve Türk tüketicisine en iyi ürünleri, en iyi hizmeti ve en iyi deneyimi Chery ile sunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“20 binin üzerinde müşterimiz araçlarımızı satın almak istedi”

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan ise şunları kaydetti: “2022’de duyurduğumuz Chery’nin Türkiye’deki yeni yapılanması, Türk müşterisi büyük ilgi uyandırdı. Henüz fiyatlarımızı açıklamadan 20.000’in üzerinde müşterimiz bizimle temasa geçerek araçlarımızı satın almak isteklerini dile getirdiler. Bugün ilk etapta 18 ilimizde, 25 yetkili satıcımızla Türkiye’de de müşterilerimizle buluşmaya resmen başlıyoruz. Mart 2023 itibarıyla satışına başladığımız 3 yeni SUV modelimizde hedefimiz, müşterilerimiz tarafından daha çok tercih edilmek, Chery’nin güvenilir, konforlu ve teknolojik ürünleri sunduğunu göstermektir. Zengin donanımlı SUV modellerimiz Türkiye pazarının beklentilerine göre kapsamlı araştırmalarımız sonucunda nihai halini aldı. Chery markası olarak Türkiye SUV pazarındaki etkin oyunculardan biri olacağımıza inancımız tam. 2023’teki hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyen dönemlerde model yelpazemizi çeşitlendirerek Chery markamızı çok daha geniş kitlelerle buluşturmayı planlıyoruz.” dedi.

2022 küresel satışları 11 milyon adet

20 yılı aşkın süredir, kararlı bir şekilde küresel bir pazar stratejisi izleyen Chery, bugüne kadar küresel kapsamda 5 ayrı Ar-Ge Merkezi kurdu. 5 bin 500’ün üzerinde çalışana sahip markanın Ar-Ge ekibinde, farklı ülke ve coğrafyalardan deneyimli otomotiv uzmanları yer alıyor. Araştırma ve geliştirme ekibinde tanınmış otomotiv şirketlerine hizmet etmiş birçok önemli isim görev alıyor. Dünya genelinde 10 büyük fabrika ve bin 500 denizaşırı servis noktasını hayata geçiren Chery’nin 2022 yılında küresel satışları 11 milyon adedi, ihracatı da 2,4 milyon adedi aştı. Özellikle Şili ve Brezilya gibi pazarlarda Chery’nin birden fazla modeli segmentlerinde başarılar elde ediyor.