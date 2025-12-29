Çin Binek Otomobil Derneği: Lityum bataryaya olan talep düşüşe geçebilir

Genel Sekreter Cui Dongshu, “2026’ya baktığımızda, yeni enerji bataryalarına olan talep bu yılın sonundan itibaren önemli ölçüde düşecek, bu nedenle batarya üreticileri üretimi azaltmalı ve dalgalanmalarla başa çıkmak için biraz ara vermelidir” dedi.

Çin, batarya teknolojisi üretimi ve ihracatında dünya lideri konumunda ve elektrikli araçlarda ve elektrik şebekelerinde kullanılan bataryaların talebindeki dünya çapındaki artıştan yararlanıyor. Talepteki büyük düşüş, CATL ve EVE Energy gibi batarya üreticilerini olumsuz etkileyebilir. Cui, otomobil alımlarına yönelik vergi teşviklerinin kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte, yeşil binek araç satışlarının dördüncü çeyrekten itibaren gelecek yılın başında en az %30 düşeceğini söyledi. Ayrıca Cui, alıcıların sübvansiyonlar ve vergi indirimlerinden yararlanmak için yılsonuna doğru araç satın almaya yönelmesi nedeniyle, ticari amaçlı elektrikli araç satışlarının 2026 yılının başlarında “kesinlikle” düşeceğini söyledi. Cui, yurtiçi talebindeki azalmanın ihracatla telafi edilmesinin olası olmadığını ekledi.