Çin otomotiv sektörünü zor zamanlar bekliyor

Çin'in otomotiv sektörünün 2026’da daha zayıf satış hacmi ile karşı karşıya kalması bekleniyor.

Deutsche Bank analisti Bin Wang’a göre, Çin otomotiv sektörü 2026’da daha zayıf satış hacmi ve daralan kar marjlarıyla karşı karşıya kalacak.

2026’nın ilk çeyreğinde yıllık bazda satış büyümesinin yavaşlamasını bekleyen Wang, bu beklentisine neden olarak, hurda teşviklerinde azaltıma gidilmesi ve yeni enerji araçları için (NEV) yeni bir satın alma vergisinin devreye girmesi gibi destekleyici politikalardaki beklenen değişiklikler nedeniyle, potansiyel talebin 2025’in son çeyreğine çekilmesini gösterdi.

Öte yandan Wang, 2026’nın ikinci yarısında içten yanmalı motorlu araçlara yönelik olası bir vergi indiriminin sektör için yukarı yönlü bir risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Böyle bir adımın satış hacmini, marjları ve yatırımcı güvenini desteklemesi beklenebilir.

