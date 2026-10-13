Çin pazarı BMW'yi vurdu: Küresel otomobil satışları 3. çeyrekte yüzde 6,3 geriledi

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ABD ve Avrupa pazarlarında ise farklı bir tablo ortaya çıktı. ABD’de satışlarını artıran grup, Avrupa’da özellikle tamamen elektrikli araçlara yönelik talebin desteğiyle büyümesini sürdürdü.

Çin pazarındaki daralma satışları aşağı çekti

BMW Grubu, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin küresel araç satış verilerini açıkladı. Paylaşılan rakamlara göre şirketin otomobil teslimatları, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3 azalarak 551 bin 72’ye geriledi.

Küresel satışlardaki düşüşte Çin otomotiv pazarında yaşanan daralma belirleyici oldu. Elektrikli araçlara yönelik teşviklerin sona ermesi ve ekonomik yavaşlamanın etkisiyle pazardaki zorlu koşullar, BMW’nin Çin’deki teslimatlarına da yansıdı.

Şirketin Çin pazarındaki üçüncü çeyrek araç teslimatları, yıllık bazda yüzde 24,8 düşüş göstererek 114 bin 355’e indi. Çin’de kaydedilen bu gerileme, grubun dünya genelindeki satış performansını etkileyen temel unsurlar arasında yer aldı.

ABD ve Avrupa pazarlarında farklı tablo

Çin’deki kayıplara karşılık ABD pazarı, BMW Grubu açısından giderek daha fazla önem kazandı. Şirket, üçüncü çeyrekte ABD’deki satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artırarak 106 bin 741 araca çıkardı. BMW’nin yıl başından bu yana ABD’ye gerçekleştirdiği araç teslimatları ise 373 binin üzerine çıktı.

Şirketin ABD pazarındaki konumunu destekleyen unsurlar arasında yerel üretim kapasitesi de bulunuyor. BMW, Güney Karolina eyaletindeki Spartanburg fabrikasında X3, X5 ve X7 gibi büyük SUV modellerini üretiyor. Bu modellerin ABD’de yerel olarak üretilmesi, şirketin ülkedeki yüksek gümrük vergilerinden etkilenmemesini sağlıyor.

Avrupa pazarında da BMW’nin büyümesi devam etti. Özellikle şirketin yeni nesil “Yeni Sınıf” stratejisinin ilk temsilcisi olan iX3 başta olmak üzere tamamen elektrikli modellere yönelik güçlü talep, satış performansını destekledi.

BMW Grubu’nun Avrupa genelindeki toplam satışları üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,7 artarak 235 bin 628’e ulaştı. Tamamen elektrikli araç satışları ise aynı dönemde yüzde 37,5 büyüyerek 81 bin 941’e yükseldi.

Avrupa’da teslim edilen her üç BMW aracından biri tamamen elektrikli modellerden oluştu. Şirketin dünya genelindeki tamamen elektrikli araç teslimatları 110 bin 257 olarak kaydedilirken, bu teslimatların büyük bölümünün Avrupa pazarında gerçekleştiği belirtildi.

Mini ve Rolls-Royce satışlarında da gerileme yaşandı

BMW Grubu bünyesindeki diğer markalarda da üçüncü çeyrekte satış kayıpları görüldü. Mini markasının satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalarak 70 bin 712’ye geriledi.

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin lüks tüketim üzerindeki baskısının etkisiyle ultra lüks otomobil markası Rolls-Royce’un satışları da düşüş gösterdi. Markanın üçüncü çeyrekteki satışları yüzde 18 azalarak 1.069 olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv grubundan ayrı bir segment olarak raporlanan BMW Motorrad’ın motosiklet satışlarında da gerileme yaşandı. BMW’nin motosiklet departmanının üçüncü çeyrek satışları, yıllık bazda yüzde 12,5 düşerek 46 bin 605’e indi.

BMW Grubu’nun küresel otomobil teslimatları, 2026 yılının ilk dokuz ayında da düşüş gösterdi. Ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen toplam teslimatlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 azalarak 1 milyon 707 bin 799 oldu.

BMW Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Jochen Goller, açıklanan satış rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa ve ABD pazarlarındaki performansa ve tamamen elektrikli araçlara yönelik talebe dikkat çekti.

Goller, “Zorlu küresel pazar koşullarına rağmen Avrupa ve ABD'de konumumuzu iyi korumayı başardık. Özellikle tamamen elektrikli araçlara yönelik güçlü sipariş alımının devam etmesi, uyguladığımız stratejinin doğruluğunu kanıtlıyor.” ifadelerini kullandı.