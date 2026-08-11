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Çin’de otomobil ihracatı temmuz ayında güçlü bir artış gösterirken, yurt içi satışlar ve üreticilerin kâr marjları üzerindeki baskı sürdü.

Çin Binek Otomobil Birliği’nin (CPCA) verilerine göre, otomobil ihracatı temmuz ayında yıllık bazda yüzde 88 artarak 918 bin adede ulaştı. Böylece Çin’de üretilen otomobillerin yüzde 41’i yurt dışına gönderildi. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 21 seviyesindeydi.

İhracattaki hızlı yükseliş, iç pazardaki zayıf talep ve daralan kâr marjlarıyla mücadele eden Çinli otomobil üreticileri için önemli bir destek oluşturdu.

Çin’de otomobil piyasası ikiye bölündü: İhracat arttı, iç satışlar çakıldı

Çin’in güçlü ihracat performansı, temmuz ayında iç pazarda yaşanan sert daralmayla dikkat çekici bir tezat oluşturdu. Toplam binek araç perakende satışları, yıllık bazda yüzde 21 gerileyerek 1,46 milyon adede düştü.

İç pazardaki düşüşte içten yanmalı motorlu araç satışlarındaki yüzde 41’lik sert gerileme belirleyici oldu. Hibrit ve bataryalı elektrikli araçları kapsayan yeni enerjili araçların (NEV) satışları ise yüzde 3,9 azaldı.

Çin otomobil pazarında dengeler değişiyor: Üreticiler çareyi yurt dışında arıyor

Bu ayrışma, dünyanın en büyük otomobil pazarında üreticilerin kârlılıklarını korumak ve artırmak için yurt dışı pazarlara giderek daha fazla yöneldiğini ortaya koyuyor. Çin’in iç pazarında ise uzun süredir devam eden fiyat rekabeti, artan maliyetler ve satın alma teşviklerinin geri çekilmesi, otomobil üreticilerinin tüketicilerin ilgisini çekmesini giderek zorlaştırıyor.

BYD'den ihracatta tarihi fark: Chery'yi ikiye katladı, Tesla'yı geride bıraktı

BYD, geçen ay 173 bin 721 araç ihraç ederek Yeni Enerjili Araçlar kategorisinde en fazla ihracat gerçekleştiren üretici oldu. Şirketin ihracat hacmi, listenin ikinci sırasında yer alan Chery'nin iki katından fazla seviyeye ulaştı.

BYD'nin toplam araç satışları da geçen ay yıllık bazda yüzde 22 artarak yaklaşık 420 bin adede yükseldi. Tesla ise Şanghay'daki fabrikasından 66 bin 330 araç ihraç ederken, Çin iç pazarındaki satışları 27 bin 249 olarak kaydedildi.

Leapmotor'dan Çin'de dikkat çeken başarı: Aylık satışlar 100 bini aştı

Stellantis NV'nin ortağı Zhejiang Leapmotor Technology Co., aylık satış hacmini 100 bin adedin üzerine taşıyarak Çin otomotiv pazarındaki yükselişini sürdürdü.

Şirket, A10 gibi geniş kitlelere hitap eden popüler modellerin desteğiyle yurt içinde 83 bin 698 adetlik perakende satış gerçekleştirdi. Bu sonuçla Leapmotor, Çin'in en çok satan üçüncü otomobil markası oldu.

Çin otomotivinde kâr baskısı sürüyor: Üreticiler ihracata daha fazla bel bağlıyor

Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA), yüksek hammadde maliyetleri, tedarikçilere yönelik ödeme vadelerinin uzaması ve devam eden perakende indirimlerinin otomotiv sektöründe kârlılık üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü belirtti.

CPCA, söz konusu koşulların otomobil üreticilerini operasyonel ölçeklerini koruyabilmek ve kârlılıklarını desteklemek için istikrarlı ihracat artışına giderek daha fazla bağımlı hale getirdiğini ifade etti.