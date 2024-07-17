Çin'de üretilen elektrikli araçlar AB üyelerini ikiye böldü

Avrupa Birliği hükümetleri, bağlayıcı olmayan ancak yine de etkili bir oylamada, Çin'de üretilen elektrikli araç ithalatına uygulanan AB tarifelerinin faydaları konusunda ikiye bölündü.

Bloğun ticaret politikasını denetleyen Avrupa Komisyonu, haksız sübvansiyonlar olduğunu ileri sürerek Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 37,6'ya varan geçici vergiler koydu. Komisyon, AB üyelerinin görüşlerini tavsiye niteliğindeki bir oylamayla topladı. Reuters'ın haberine göre, 12 AB üyesi gümrük vergilerine destek oyu kullanırken, 4 üye karşı oy kullandı, 11 üye ise çekimser kaldı.

Bağlayıcı bir oylamaya sunulacak

Komisyonun, kesin vergilerle devam edip etmeme kararını verirken bunu dikkate alması bekleniyor. Soruşturma sonunda savunma görevini üstlenmesi halinde, bu görev AB üyeleri arasında bağlayıcı bir oylamaya sunulacak. Tavsiye niteliğindeki oylama şeklinin tekrarlanması halinde, beş yıl süreyle geçerli olan kesin yükümlülükler yürürlüğe girecek.

Geçtiğimiz yıl satışlarının üçte birini Çin'de gerçekleştiren Alman otomobil üreticileri, AB'yi yalnızca BYD, Geely ve SAIC gibi Çinli üreticilere değil, Tesla ve BMW gibi Batılı otomobil üreticilerinin Çin'de ürettiği araçlara da uygulanacak gümrük vergilerini kaldırmaya çağırdı.

Almanya, Fillandiya, İsveç çekimser

Hükümet kaynakları, oylamada Fransa, İtalya ve İspanya'nın gümrük vergilerini desteklediğini, Almanya, Finlandiya ve İsveç'in ise çekimser kaldığını belirtti.

Bir Alman kaynak, çekimser kalınmasının Komisyonla "kritik dayanışma" ruhuna uygun olduğunu söyledi. İsveç Ticaret Bakanı Johan Forssell, Komisyon ile Çin arasında çözüm bulmak amacıyla diyaloğun çok önemli olacağını söyledi.

Komisyon soruşturmasını üç ay daha sürdürecek. Uzlaşmanın bir işareti olarak Avrupa Komisyonu, BMW'nin araçlarına daha düşük bir tarife koymayı düşünebileceğinin sinyalini verdi.