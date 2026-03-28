Çin’den dev batarya hamlesi: Elektrikli araçlarda menzil iki katına çıkabilir

South China Morning Post’ta yayımlanan habere göre, Çinli bilim insanları, lityum piller için tüm hava koşullarında çalışabilen yeni bir elektrolit geliştirdi. Yeni hidroflorokarbon bazlı elektrolit, farklı sıcaklıklarda daha yüksek verim sağlıyor.

Geliştirilen teknolojiyle üretilen piller, oda sıcaklığında geleneksel bataryalara kıyasla iki kattan fazla enerji yoğunluğu sunuyor. Aynı ağırlıktaki bataryalarda enerji depolama kapasitesinin iki ila üç kat arttığı belirtiliyor.

Yeni bataryaların eksi 70 dereceye kadar düşük sıcaklıklarda verimli şekilde çalışabildiği ifade edilirken, bu durum özellikle soğuk iklimlerde kullanım açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Menzil iki katına çıkabilir

Bu gelişmenin elektrikli araçların menzilini mevcut 500-600 kilometre seviyesinden yaklaşık 1.000 kilometreye çıkarma potansiyeli taşıdığı değerlendiriliyor.

Ayrıca yeni elektrolit teknolojisinin mobil cihazlar, dronlar, robotlar ve uzay araçlarında da performans artışı sağlayabileceği belirtiliyor.

Geleneksel elektrolitlerin iyon taşınımındaki sınırlamalar nedeniyle hızlı şarj ve düşük sıcaklık performansında zorluklar yarattığına dikkat çekilirken, flor bazlı yeni elektrolitlerin daha düşük viskozite, daha yüksek stabilite ve daha iyi düşük sıcaklık performansı sunduğu ifade ediliyor.

Yeni geliştirilen bataryaların oda sıcaklığında kilogram başına 700 watt-saatten fazla enerji yoğunluğuna ulaştığı kaydedildi.

Araştırmacılar, yüksek sıcaklık performansını geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.