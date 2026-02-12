Çin'den otomotiv pazarına fiyat freni: Maliyet altı satışa yasak geldi

Çin, dünyanın en büyük otomobil pazarında uzun süredir devam eden fiyat rekabetini sınırlamak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Yeni kararla birlikte otomobil üreticilerinin araçlarını maliyetin altında fiyatla satmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bloomberg’in aktardığına göre, düzenleyici kurumun aldığı kararda maliyet tanımı yalnızca üretim hattındaki giderlerle sınırlı tutulmadı. İdari masraflar, finansman giderleri ve satış süreçlerine ilişkin genel harcamalar da toplam maliyet hesabına dahil edildi.

"Dibe doğru bir yarış” yarattı

Üretim maliyetinin geniş bir çerçevede tanımlanmasıyla birlikte, şirketlerin agresif satış büyümesine olanak tanıyan bir boşluk kapatılmış oldu. Yetkililer, bu uygulamaların sektörde “dibe doğru bir yarış” yarattığı yönünde uzun süredir endişe duyuyordu.

Yeni düzenlemeler ayrıca otomobil üreticileri ile tedarikçiler arasındaki fiyat anlaşmalarını yasaklarken, markaların bayileri cezalandırıcı prim ve iade programları yoluyla zararına satışa zorlamasını da engelliyor.

Küçük üreticiler baskı altında

Yıllardır süren fiyat savaşı, Çin otomotiv sektörünü köklü biçimde dönüştürdü. BYD ve Tesla gibi dev şirketlerin yükselişini hızlandıran bu süreç, rekabete ayak uydurmak için fiyat indirimlerine yönelen daha küçük üreticileri ise ciddi baskı altına aldı. Sert rekabet, tedarik zincirinin tamamına yayılarak otomobil üreticilerinin üst tedarikçilerden indirim talep etmesine ve ödeme vadelerini uzatmasına yol açtı. Düzenleyiciler, bu uygulamaları da durdurmayı hedefliyor.

Düzenleyici kurum, geçen yılın sonlarında yayımlanan taslak metne ilişkin bazı maddeleri de netleştirdi. Buna göre, dijital otomobil satış platformları “gerçek zamanlı piyasa izleyicileri” olarak sınıflandırılacak ve bir aracın olağan dışı derecede düşük fiyatla listelenmesi durumunda hem tüketicileri hem de düzenleyicileri bilgilendiren “çifte risk uyarıları” yayınlamaları teşvik edilecek.

Ücretli aboneliklere dönüştürülmesi yasaklandı

Yazılım tanımlı araçlara ilişkin kurallar da sıkılaştırıldı. Yeni düzenlemeler, otomobil üreticilerinin ücretsiz yazılım deneme sürelerinin sona ermek üzere olduğunu müşterilere bildirmesini zorunlu kılıyor. Satın alma sırasında açıkça belirtilmeyen özelliklerin daha sonra ücretli aboneliklere dönüştürülmesi ise yasaklandı.

Pekin yönetiminin agresif indirimleri engellemeye yönelik tüm çabalarına ve üreticilerin bu uygulamaları sürdürmeleri halinde “ağır cezalarla” karşılaşacağı yönündeki uyarılarına rağmen, yeni yıl itibarıyla otomobil piyasasında yeni bir fiyat indirimleri dalgası yaşanmış durumda.