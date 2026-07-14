Çin’in aylık otomobil ihracatı ilk kez 1 milyon adedi aştı

Deniz Güldağ

Haziran ayında Çin’den yapılan otomobil sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,2 artışla 1,06 milyon adede ulaştı.

Ülke geçen yıl toplamda 7,1 milyon araç ihraç ederken, 2023 yılında bu rakam 4,9 milyon seviyesindeydi. İhracat performansı bu hızla devam ederse yıllık sevkiyatta bu rakamın 10 milyonun üstüne çıkması bekleniyor.

İhracattaki güçlü büyüme, iç pazardaki talep yavaşlamasının yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Elektrikli araç teşviklerinin kademeli olarak sona ermesi ve içten yanmalı motorlu araçlara yönelik talebin düşmesi nedeniyle Çinli üreticiler büyüme için giderek daha fazla dış pazarlara yöneliyor.

Ancak bu strateji, Avrupa Birliği ve bazı diğer ülkelerin Çin menşeli otomobillere yüksek gümrük tarifeleri uygulamasına da yol açtı.

Çin’in ihracat atağında öne çıkan şirketlerden biri BYD oldu. Şirket, haziran ayında yurt dışında 175 bin araç satarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 büyüme kaydetti.

BYD’nin uluslararası satışları, toplam satışlarının yüzde 43’ünü oluşturarak şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Bir diğer büyük üretici Geely ise haziran ayında yurt dışı pazarlarda 102 bin 874 araç satışı gerçekleştirdi.

Yıllık bazda yüzde 157 artış kaydeden şirket, tarihinde ilk kez aylık 100 bin adedin üzerinde ihracat yaptı.

Devlet destekli otomobil üreticisi Chery de ihracat performansıyla dikkat çekti. Şirketin haziran ayındaki yurt dışı satışları yüzde 80 artışla 191 bin 62 adede yükseldi.