Çinli BYD’den ucuz elektrikli araç hamlesi

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Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Japonya'da yerli üreticilerin hakim olduğu "kei" araç segmentine yeni modeli Racco ile adım atmaya hazırlanıyor. Dar şehir yolları ve sınırlı park alanları dikkate alınarak tasarlanan kompakt elektrikli modelin, devlet teşviklerinin ardından 2 milyon yenin (yaklaşık 578 bin TL) altında bir fiyat etiketiyle satışa sunulmasının hedeflendiği belirtiliyor.

BYD’nin açıkladığı bilgilere göre Racco, tam şarjla 210 ila 320 kilometre menzil sunacak. Bu değer, Japonya’da en çok tercih edilen elektrikli kei modellerinden Nissan Sakura’nın menzilinin üzerinde konumlanıyor.

Şirketin Japonya’daki bu hamlesi, BYD Kurucusu ve Üst Yöneticisi Wang Chuanfu’nun küresel büyüme hedeflerini daha görünür biçimde dile getirdiği bir döneme denk geldi. Wang, şarj teknolojilerindeki gelişmeler ve yurt dışı satışların artışıyla BYD’nin 5 yıl içinde Toyota’yı geçerek dünyanın en büyük otomobil üreticisi olmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Çin pazarında büyümenin yavaşlaması ve rekabetin sertleşmesi, BYD’yi yurt dışı operasyonlarını genişletmeye yöneltiyor. Şirket, elektrikli araç ihracatı için inşa edilen 8 özel taşıma gemisinin yanı sıra Macaristan, Brezilya, Tayland, Endonezya ve Özbekistan’daki yeni üretim yatırımlarıyla kapasitesini artırıyor.

BYD, Japonya'nın kei otomobil pazarında büyüme fırsatı görüyor

Kei otomobiller, Japonya’da vergi ve sigorta avantajları nedeniyle önemli bir pazar payına sahip. Japonya Hafif Motorlu Taşıtlar ve Motosikletler Birliği verilerine göre bu sınıftaki araçlar, geçen yıl ülkedeki yeni araç satışlarının yüzde 36,5’ini oluşturdu.

Bu araçların tercih edilmesinde ölçü, motor hacmi ve güç çıkışı sınırları belirleyici oluyor. Kei sınıfında yer alan otomobillerin belirli boyutları aşmaması, motor hacminin 660 santimetreküpün ve güç çıkışının 47 kilovatın altında kalması gerekiyor.

BYD Japonya Başkanı Atsuki Tofukuji, geçen yıl yaptığı değerlendirmede, yüksek vergilerin akaryakıt fiyatlarını artırması ve nüfusu azalan kırsal bölgelerde benzin istasyonlarının kapanması nedeniyle düşük maliyetli küçük elektrikli araçlar için fırsat gördüklerini belirtmişti.

BYD, Japonya'nın kei otomobil pazarında zorlu rekabetle karşı karşıya

Buna karşın BYD’nin Racco ile Japonya’da kolay bir rekabet ortamı bulması beklenmiyor. Yabancı markaların toplam satışlardaki payının düşük olduğu ülkede BYD, geçen yıl 3 bin 742 araç sattı. Bu sayı 2024’e göre yüzde 68 artış anlamına gelse de Japonya’daki 4,5 milyonluk toplam yeni araç satışının oldukça küçük bir bölümüne karşılık geliyor.

Kei otomobillerin uluslararası ilgisi de artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl yakıt ekonomisi kurallarına ilişkin Beyaz Saray’daki açıklamasında “çok küçük” ve “gerçekten sevimli” olarak nitelendirdiği bu araçların ABD’de üretilmesi çağrısında bulunmuştu.