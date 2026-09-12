Çinli otomobil devleri ABD’de fabrika kurabilecek mi? Trump’tan sürpriz açıklama

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Trump, Fox News’a verdiği röportajda, Çinli otomobil üreticilerinin ABD’de fabrika açarak Amerikalı işçileri istihdam etmesini desteklemese de buna engel olmayacağını belirtti. Ancak Çin’de üretilen araçların Meksika üzerinden ABD pazarına gönderilmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Çin araçlarına yönelik mevcut kısıtlamalar sürüyor

Trump’ın açıklamaları, Çin menşeli araçların ABD pazarındaki varlığını ciddi ölçüde sınırlayan mevcut düzenlemeler devam ederken geldi.

ABD’de Çinli otomobillerin binek araç satışını ve üretimini fiilen engelleyen düzenlemelerin yanı sıra, Çin’den ithal edilen araçlara yüzde 100’ün üzerinde gümrük vergisi uygulanıyor.

ABD’li otomotiv sektöründen sert tepki

Trump’ın açıklamalarına karşın ABD otomotiv sektöründen Çinli üreticilerin ülke pazarına girişine yönelik itirazlar sürüyor.

Michigan Senatörü Elissa Slotkin ile General Motors, Ford, Toyota ve Volkswagen gibi büyük üreticileri temsil eden Otomotiv İnovasyon Birliği, Çinli otomobil şirketlerinin ABD pazarına girmesinin stratejik açıdan ciddi bir hata olacağını savunuyor.

Kongre’ye kalıcı yasak çağrısı

Sektör temsilcileri, Çinli otomobil üreticilerinin ABD pazarına girişini tamamen engelleyecek yeni bir yasanın çıkarılması için Kongre’ye çağrıda bulunuyor.

Otomotiv sektörü, söz konusu düzenlemenin aralık ayı sonuna kadar yasalaştırılmasını ve Çinli araçların ABD pazarına girişinin kalıcı olarak yasaklanmasını istiyor.

Trump: “Uydurma söylentiler”

Trump ise Çin araçlarının ABD’ye girişine izin verileceği yönündeki iddiaları “uydurma söylentiler” olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı, Çinli üreticilerin Meksika üzerinden araç göndererek ABD pazarına ulaşmasına izin vermeyeceğini belirtirken, üretimin doğrudan ABD’de gerçekleştirilmesi ve Amerikalı işçilerin istihdam edilmesi durumuna ise karşı çıkmadığını ifade etti.