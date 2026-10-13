Çinli otomobil devleri Avrupa'yı ikiye böldü: Ucuz fiyat, büyük endişe

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The New York Times'ın haberine göre, Çinli üreticiler Avrupa'da satış ağlarını genişletiyor, yeni modellerle tüketicilere ulaşmayı hedefliyor. Özellikle fiyat avantajı, Çinli markaların Avrupalı rakipleri karşısında öne çıkmasını sağlıyor.

Çinli markaların satışları hızla artıyor

Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'daki yükselişinde BYD ve Chery gibi markalar dikkat çekiyor. BYD'nin Avrupa satışları bu yıl iki kattan fazla artarken Chery'nin satışları daha hızlı büyüdü. Chery'nin Jaecoo 7 modeli, eylül ayında Birleşik Krallık'ta en çok satan otomobil oldu.

BYD, Avrupa'daki satışlarını artırmak amacıyla bayi ağını da genişletiyor. Şirket, Almanya'da müşterilerin bir satış noktasına ulaşmak için 20 dakikadan fazla yol gitmesini gerektirmeyecek bir ağ kurmayı hedefliyor. BYD'nin yıl sonuna kadar ülkedeki bayi sayısını 300'e çıkarmayı planladığı belirtiliyor.

Xiaomi de Avrupa pazarındaki büyüme stratejisinde Almanya'ya odaklanıyor. Şirketin ülkede sekiz bayiyle iş birliği yaptığı aktarılıyor.

Çinli otomobillerin en büyük avantajı fiyat

Çinli markaların Avrupa'da güç kazanmasında fiyat rekabeti önemli rol oynuyor. BYD'nin elektrikli modellerinin Avrupa'daki başlangıç fiyatları yaklaşık 30 bin ila 45 bin euro arasında değişirken, Avrupalı üreticilerin elektrikli araçlarında fiyatlar yaklaşık 50 bin euro seviyesinde bulunuyor.

Elektrikli ve hibrit araçların Avrupa otomobil pazarındaki payının üçte ikiyi aşması da Çinli üreticiler için önemli bir fırsat oluşturuyor. Benzin fiyatlarındaki yükselişin, daha ekonomik elektrikli ve hibrit modellere olan talebi desteklediği belirtiliyor.

AB'nin gümrük vergileri beklenen sonucu vermedi

Avrupa Birliği, yerli otomotiv sektörünü korumak amacıyla 2024 yılında Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 45'e kadar ek gümrük vergisi uygulamaya başladı. Ancak hibrit araçların bu önlemlerin dışında kalması, Çinli üreticilerin stratejilerini değiştirmesine yol açtı.

Çinli markalar, yüzde 10'luk tarifeye tabi hibrit araçların ihracatını artırdı. Çin üretimi hibrit otomobillerin Avrupa'daki hibrit satışlarının beşte birinden fazlasını oluşturduğu belirtiliyor. Polonya, Macaristan ve Romanya'da ise Çinli üreticilerin şarj edilebilir hibrit pazarındaki payı yüzde 50'yi aştı.

AB ile Çin arasında varılan yeni anlaşmanın, Çin'den Avrupa'ya gönderilen hibrit araçların sayısını önümüzdeki dört yılda yarıdan fazla azaltabileceği öngörülüyor.

Avrupa otomotiv sektöründe istihdam endişesi

Çinli üreticilerin yükselişi, Avrupa'nın köklü otomotiv sanayisinde rekabet baskısını artırıyor. Avrupa otomotiv sektörü, AB'nin ekonomik üretiminin yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor.

Almanya otomotiv sektöründe mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde 2035 yılına kadar 225 bin işe kadar kayıp yaşanabileceği öngörülüyor. Citi Research de Çinli üreticilerin Avrupa pazarındaki payının önlem alınmaması durumunda 2035'e kadar yüzde 30'a ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Bununla birlikte, Çinli markaların Avrupa'da üretim yapmaya yönelmesi sektördeki dengeleri değiştirebilir. Leapmotor, Stellantis ile üretim ortaklığı kurarken BYD de Macaristan'da otomobil üretmeye hazırlanıyor.

Korumacı politikalar otomobil fiyatlarını artırabilir

Avrupa'da yerli üretimi korumaya yönelik politikaların güçlenmesi, tüketiciler açısından daha yüksek fiyatlar ve daha sınırlı model seçenekleri anlamına gelebilir. Avrupa'da üretilmiş batarya hücrelerini teşvik etmeyi amaçlayan bir düzenlemenin, elektrikli otomobil fiyatlarını yaklaşık 2 bin 100 euro artırabileceği hesaplanıyor.

Öte yandan Çinli markalar Avrupa'da bayi ağlarını ve satış hacimlerini genişletmeye devam ediyor. İspanya'da Çinli üreticilerin pazar payı üç yılda yaklaşık beş kat artarak yüzde 15'e ulaştı. Çinli markaları satan bayi sayısının 2026 yılı sonunda yaklaşık 1.000'e çıkması bekleniyor.

Avrupa otomotiv pazarı böylece bir yandan daha uygun fiyatlı elektrikli ve hibrit araçlara yönelik talebin artışına sahne olurken diğer yandan yerli üreticileri, istihdamı ve sanayi rekabetini koruma arayışıyla karşı karşıya kalıyor. Çinli markaların yükselişi, önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın otomotiv politikalarının ve tüketicilerin satın alma tercihlerini şekillendiren temel başlıklardan biri olmaya aday görünüyor.