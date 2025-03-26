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Çinli otomotiv devi Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak

Çinli otomobil üreticisi Chery, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor. BYD'nin ardından Chery de Türkiye'de üretim kararı alırken, Samsun'da kurulacak fabrikada yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretileceği duyuruldu.

Haber Merkezi
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Çinli otomotiv devi Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
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Çin'in önde gelen otomobil markalarından olan Chery, Samsun'da yıllık 200 bin kapasiteyle kurulacak tesislerde, yeni nesil elektrikli arçalar ve parçalarının üretimini gerçekleştirecek.

Ar-Ge merkezi de kurulması planlanan projede toplam 1 milyar dolar olması hedeflenen yatırımlarla 5 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak.

1 milyar dolarlık yatırım

Chery’nin yatırımı kısa süre önce yine Çin merkezli BYD’nin Türkiye’ye yönelik açıkladığı 1 milyar dolarlık yatırım kararının ardından son dönemde Türkiye’ye yapılan en büyük ikinci otomotiv yatırımı olacak.

BYD'den de dev yatırım hamlesi gelmişti

Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik 1 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

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